Studiu PwC: 37% dintre companiile din Romania si-au intrerupt total sau partial activitatea, 27% vor apela la somaj tehnic

In acest context, 27% dintre societati afirma ca vor apela in mod cert la somajul tehnic."Marea majoritate a companiilor doresc sa isi pastreze angajatii si sa reduca efectele negative asupra acestora. Din pacate, solutiile sunt limitate si dificil de anticipat intr-un climat imprevizibil, care duce la scaderea neasteptata a veniturilor intr-un termen foarte scurt.Efectul crizei este unul de domino, afectand tot mai multe industrii. Guvernul a luat un prim set de decizii, dar trebuie sa continue monitorizarea foarte atenta a problemelor ca sa reactioneze la timp cu alte masuri de sprijin si, astfel, sa salveze cat mai multe companii si angajatii acestora", a declarat Daniel Anghel, liderul serviciilor fiscale si juridice PwC Romania.Studiul a inclus o serie de intrebari referitoare la intreruperea totala sau partiala a activitatii, restrangerea acesteia, reducerea cifrei de afaceri si capacitatea de a plati salariile. Conform raspunsurilor:● 19% au intrerupt total activitatea● 18% au intrerupt partial activitatea● 19% nu au intrerupt activitatea, estimeaza o scadere a cifrei de afaceri cu 25% si au capacitatea de a plati salariile● 10% nu au intrerupt activitatea, anticipeaza reducerea cifrei de afaceri cu 25% si nu au capacitatea de a plati salariile● 20% si-au restrans activitatea, iar afacerile se vor reduce cu mai mult de 25%● 14% nu preconizeaza o scadere a cifrei de afaceri.In acest context, munca de la domiciliu este o oportunitate pentru companiile care o pot implementa datorita specificului activitatii. Conform studiului, 19% din companii au implementat munca la domiciliu obligatorie pentru toti angajatii."Munca de acasa a devenit posibila pentru foarte multe companii datorita faptului ca dispun de tehnologie si au angajati bine pregatiti care detin competente digitale. In acelasi timp, infrastructura digitala a Romaniei care se plaseaza printre cele mai performante din Europa contribuie la desfasurarea activitatii fara sincope.La fel de importanta este cultura organizationala in noile conditii de lucru si putem trage concluzia ca organizatiile care au investit in pregatirea digitala au un avantaj in prezent care va deveni si mai valoros pe ...citeste mai departe despre " Studiu PwC: 37% dintre companiile din Romania si-au intrerupt total sau partial activitatea, 27% vor apela la somaj tehnic " pe Ziare.com