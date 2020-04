S-au depus 47.000 de cereri pentru somaj tehnic, in trei zile. Cele mai multe sunt in Cluj si Bucuresti

Potrivit acestuia, jumatate dintre ele vin din partea unor persoane fizice autorizate."In primele zile de depunere a solicitarilor pentru aceste tipuri de indemnizatii s-au inregistrat in total peste 22.000 de cereri. In prima zi vorbim de peste 6.000 de cereri, iar in data de 2 aprilie si astazi pana la aceasta ora, cate opt mii de cereri in fiecare zi. Din acest total de 22 de mii de cereri, aproape 50% dintre ele se refera la persoane fizice autorizate, vin din partea unor persoane fizice autorizate. Cele mai multe cereri s-au depus in Bucuresti, iar pe locul doi ca numar de solicitari este judetul Cluj. Prima cerere pe care am primit-o a fost imediat dupa miezul noptii pe data de 1 aprilie, a fost o cerere din judetul Galati, pentru intreprindere familiala", a afirmat Alin Ignat.El a precizat ca platile pentru persoanele fizice autorizate se fac in contul PFA-ului."In legatura cu persoanele fizice autorizate trebuie sa fac precizarea ca platile se fac in contul persoanelor fizice autorizate, din motivul ca aceasta masura de sprijin este adresata persoanelor fizice autorizate. Tocmai de aceea nu se poate face o plata din bugetul de stat pentru un sprijin acordat persoanei fizice autorizate, aceasta plata nu se poate face intr-un cont personal", a explicat secretarul de stat.El a mai precizat ca Ministerul Muncii face toate demersurile pentru ca plata beneficiilor sociale, a alocatiilor, a indemnizatiilor de crestere a copilului, sa fie facuta inainte de termenul prevazut, poate chiar inainte de sarbatori.La ANOFM au fost depuse peste 25.000 de cereriPresedintele ANOFM, Victor Picu, a anuntat, in aceeasi conferinta de presa, ca au fost depuse peste 25.000 de cereri pentru plata somajului tehnic, cele mai multe din Cluj."Si la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, incepand cu data de 1 aprilie dimineata, am primit solicitari pentru plata somajului tehnic. Pana azi au fost depuse peste 25.000 de cereri pentru aproximativ 240.000 de salariati, de angajati, iar din domeniile care se evidentiaza pentru care au fost depuse aceste cereri sunt industria prelucratoare si Horeca. Dintre toate judetele tarii, judetul Cluj a avut o frecventa foarte mare a depuneri acestor solicitari, cele mai multe sunt depuse in judetul Cluj pentru peste ...citeste mai departe despre " S-au depus 47.000 de cereri pentru somaj tehnic, in trei zile. Cele mai multe sunt in Cluj si Bucuresti " pe Ziare.com