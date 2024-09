Rata somajului din Bucuresti a urcat in octombrie la 2,1%

Rata somajului din Capitala a urcat la 2,1% la sfarsitul lui octombrie, de la 1,97% la 30 septembrie, iar numarul total al somerilor inregistrati in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti a crescut cu 2.586 persoane la 23.892, a anuntat miercuri institutia, potrivit NewsIn.



In septembrie, AMOFM avea inregistrati

Femeile reprezinta mai mult de jumatate (52,3%) din totalul somerilor bucuresteni, ele fiind majoritare (51,9%) si in randul persoanelor indemnizate in baza Legii 76/2002 referitoare la sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Numarul somerilor neindemnizati a crescut fata de luna anterioara la 6.768 de persoane, se mai arata in comunicatul AMOFM.

In primele zece luni ale acestui an au fost incadrati in munca 14.905 de someri din Bucuresti, iar numarul somerilor care au absolvit cursuri de calificare sau recalificare organizate de AMOFM Bucuresti a urcat la 306 de persoane.

In octombrie au fost inregistrate 67 de solicitari de adeverinte privind venitul minim garantat, a mai anuntat Agentia.

AMOFM a precizat ca, de la inceputul anului, au fost incadrati in munca 528 absolventi, din care 437 prin subventie.

"Noua populatie activa civila este de 1.140.400 persoane", potrivit AMOFM.









Ads