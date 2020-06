Numarul de aplicari la job-uri a crescut in luna mai cu peste 50% fata de luna aprilie

"Luna mai a adus o crestere a numarului de aplicari la job-uri cu peste 50% fata de luna aprilie si cu mai bine de 45%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Odata cu relaxarea restrictiilor impuse pe perioada starii de urgenta, a crescut si interesul romanilor de a-si cauta un nou job sau, cel putin, de a evalua ofertele angajatorilor. Daca in lunile anterioare cele mai multe cautari erau pentru joburi remote sau work from home, in luna mai angajatii romani au fost mai putin interesati de aceasta optiune (-35% mai putine cautari pentru joburi remote)", arata datele companiei.Angajatii din transport, financiar, inginerie, vanzari si medical&pharma au fost cei mai activi in cautarea unui nou loc de munca in luna mai, cu un volum total de cautari pentru aceste domenii de peste 120.000. Domeniile retail si BPO au inregistrat si ele un interes crescut din partea candidatilor comparativ cu luna aprilie, cu peste 14.000 de cautari fiecare, pe fondul cresterii cu circa 45% a numarului de pozitii deschise in aceste domenii, fata de aceeasi perioada a anului trecut.Job-ul vedeta al lunii mai, care a strans cele mai multe aplicari (2.321), vine de la retailerul de imbracaminte Takko Fashion, care a cautat sa recruteze prin BestJobs lucratori comerciali pentru magazinele sale. Metro Cash & Carry si Dona Logistica au atras cei mai multi candidati in luna mai, cu peste 9.000 de aplicanti."In luna mai candidatii s-au uitat mai ales la companiile din zona de energie, retail si farma. Printre companiile care au atras cei mai multi candidati luna trecuta se numara: Enel (3.556 candidati), Metro Cash & Carry (3.242 candidati), Dona Logistica, parte din grupul Dona (2.802 candidati), Takko Fashion (2.447 candidati), Deichmann (2.254 candidati) si Genpact (1.984 candidati)", arata platforma.BestJobs este una dintre cele mai mari platforme de recrutare online din Romania, cu un numar de peste 2,5 milioane de profesionisti conectati la piata muncii si peste 25.000 de joburi active in orice moment, atat in tara, cat si in strainatate.Citeste si 1,3 milioane de romani s-au intors i ...citeste mai departe despre " Numarul de aplicari la job-uri a crescut in luna mai cu peste 50% fata de luna aprilie " pe Ziare.com