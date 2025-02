Noile reguli ale CV-ului

Tendintele in moda se schimba, ca si stilurile CV-urilor. Daca ai abilitati solide si experienta profesionala, dar CV-ul tau nu reuseste sa ademeneasca pe nimeni, s-ar putea sa ai nevoie de o noua abordare.

Fa putina munca de cercetare si citeste articolele in domeniu, afland astfel daca CV-ul tau are tot ce este necesar pentru a nu ajunge in teancul urias de CV-uri pe care nimeni nu le va citi niciodata.

In sectiunea “Cariere” poti gasi toate informatiile de care ai nevoie. In plus, citeste in randurile ce urmeaza ce anume este valabil, in ceea ce priveste CV-ul, si ce nu ar mai trebui inclus.

1. Acceptat: Un rezumat al vietii profesionale la inceputul CV-ului. Acest lucru “te vinde” mai bine decat orice altceva. In plus, daca este bine facut, va capta din start privirile cititorilor.

Nu mai este acceptat: Declararea obiectivelor profesionale la inceputul CV-ului. Nimic nu este mai demodat decat obiectivele.

“Scapa de ele imediat,” sfatuieste Jack Williams, vice-presedinte al firmei de vanzari si recrutare Staffing Technologies, Statele Unite ale Americii. Pe angajatori nu-i intereseaza ce isi doreste un potential angajat. “Ii intereseaza daca acel potential angajat este in stare sa faca ce au ei nevoie sa faca,” spune acesta.



2. Acceptat: CV-urile concise si bine puse in pagina, astfel incat sa fie usor de parcurs.

Ads

“Nu am timp sa trec prin fiecare CV si sa caut punctele importante. Acestea trebuie sa-mi sara in ochi,” spune Mike Earley, vice-presedinte pe managementul resurselor la MyWire. Earley spune ca cele mai bune CV-uri sunt acelea organizate cu “bullet points”, nu cu paragrafe, si care au suficient de mult spatiu alb incat sa arate curate si interesante din punct de vedere vizual.

Nu mai este acceptat: CV-uri care sunt “gri”, cu paragrafe mari de text, nesparte, care ii obliga pe recruiteri sa incetineasca ritmul de citire. Sunt sanse mari ca acestia sa nu-si faca timp pentru a parcurge un astfel de CV.

3. Acceptat: CV-ul personalizat. Personalizeaza fiecare CV pe care il trimiti, in functie de jobul pentru care aplici.

Nu mai este acceptat: O abordare standar: acelasi CV pentru fiecare job. Aceste CV-uri erau potrivite timpurilor dinaintea existentei computerelor, cand refacerea unui CV era o mare bataie de cap.

Ads

4. Acceptat: Un CV de 2-3 pagini cand ai cu adevarat nevoie de spatiu.

Nu mai este acceptat: Un CV de o pagina cand ai avea de fapt nevoie de 2-3 pagini.

“CV-urile de o pagina sunt un mit,” spune Williams. “Nici un om talentat cu mai mult de 5 ani de experienta nu isi poate sumariza viata profesionala intr-o singura pagina.”

5. Acceptat: Sa te vinzi. Cel mai bun mod de a face asta, afirma Earley, este prin cunatificarea realizarilor tale. “Cand descrii ce ai facut in cadrul unui job, asigura-te ca incluzi si rezultatele. Rezultatele sunt cheia,” spune Earley.

De exemplu, nu spune doar ca “am organizat un sistem de urmarire la distanta a vanzarilor.” Conchide cu un rezultat real, precum “am determinat reducerea costurilor cu o treime.”

Nu mai este acceptat: Sa nu iti fi cel mai bun departament personal de marketing si vanzari. “S-au dus zilele in care enumerai doar pozitiile ocupate si responsabilitatile,” spune Leslie Sokol, coautoare a cartii "Think Confident, Be Confident."



6. Acceptat: Sa incluzi link-urile site-urilor tuturor companiilor care apar in CV-ul tau si, daca este posibil, o descriere scurta a fiecarei companii. “Putini oameni fac acest lucru, dar este intotdeauna bine primit,” spune Williams. “Managerii angajatori sunt interesati sa afle cu ce se ocupa compania si care a fost functia ta in raport cu aceasta.”

Nu mai este acceptat: Sa presupui ca angajatorii cunosc prea bine fosta companie la care ai lucrat sau ca nu trebuie sa stie.

7. Acceptat: Sa incluzi adresele web pentru LinkedIn sau alte retele sociale in header-ul CV-ului tau. Asigura-te ca oferi link-ul spre profilul personal, nu spre site in general.

Nu mai este acceptat: Sa nu fi la curent cu networkingul social.

Daca urmaresti aceste tendinte, recomandate de specialistii in domeniu, CV-ul tau va fi in rand cu ultimele cereri de pe piata de munca si te va ajuta sa obtii jobul dorit.





Ads