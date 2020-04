Ministrul Muncii: Dupa 15 mai, somajul tehnic platit de stat va fi prelungit cu doua saptamani sau cu o luna

"Foarte probabil vom prelungi masura somajului tehnic. Nu ne-am hotarat daca pentru doua saptamani, pana la inceputul lui iunie, sau pentru inca o luna, dar cu siguranta o vom prelungi, si zilele acestea, pana la sfarsitul saptamanii, o sa luam o decizie, functie si de setul de decizii primare care trebuie luate, si anume care sunt sectoarele despre care, conform evolutiei pandemiei si a deciziilor autoritatilor, estimam ca nu se va putea relua activitatea imediat.Pe acestea vrem sa continuam sa le sprijinim, pentru ca nu au activitate si noi le cerem sa ramana inchise. (...). Deci asta este de fapt provocarea de baza, sa facem o lista cu cele care raman inchise inca o perioada, cel mai probabil cele care presupun public numeros - spectacole, activitati cu public, ceea ce sper sa nu insemne restaurante, pentru ca aici avem in vedere o masura tip distantare", a afirmat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a explicat ca masura platii somajului tehnic de catre stat va fi inlocuita cu acoperirea de Guvern a unei parti din costurile salariale ale angajatilor reveniti la munca, masura care va avea insa in vedere un cuantum mai mic decat cel oferit prin somajul tehnic."Deci in functie de decizia primita de aceste domenii, si masurile vor fi printre urmatoarele: continuarea somajului tehnic, acoperirea unei parti din costurile salariale, atat pentru contractele cu norma intreaga, cat si pentru cele cu norma partiala de lucru. Nu cred ca vom merge pe reducerea programului de lucru, ci vom folosi cele doua variante din legislatia de astazi, si anume contract cu norma intreaga si contract partial.O parte din costurile salariale vor fi suportate de stat, adica transformam somajul tehnic tot intr-o forma de sprijin, in sensul in care o parte din costul salarial, ramane sa decidem procentul, nu va fi nici ridicol de mic, dar nu va fi nici 75%, cum este somajul tehnic.O parte din costul salarial il acopera statul, posibil pe un numar de cateva luni - pana la trei luni, in aceeasi suma, dupa care va descreste, perspectiva este de la multe luni, adica nu de trei, ci de cinci-sase, in primele luni in suma fixa, dupa care descreste, incepem ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii: Dupa 15 mai, somajul tehnic platit de stat va fi prelungit cu doua saptamani sau cu o luna " pe Ziare.com