Ministrul Muncii a simplificat procedura pentru somajul tehnic: Se depun mai putine acte, iar perioada in care se face plata a fost redusa la 15 zile

"Am adus cateva clarificari si am simplificat procedura prin care companiile pot avea acces la resursele guvernamentale care sa le permita sa acorde angajatilor fondurile pentru somaj tehnic.Am decis sa propun echipei guvernamentale completarea ordonantei 30/2020, primul act normativ care se referea la somajul tehnic, ca urmare a semnalelor pe care le-am primit din partea sindicatelor, patronatelor, companiilor.Au fost mii de mesaje care au ajuns la Guvern, la minister, la cabinetul premierului, oamenii au facut sugestii legat de procedura", a spus Violeta Alexandru, intr-o conferinta de presa alaturi de Ionel Danca, seful Cancelariei premierului.Asadar, a fost simplificata procedura de acces la aceste fonduri, in sensul in care pentru solicitarile adresate de companiile a caror activitate a fost incheiata ca urmare a deciziilor autoritatilor, respectiv pentru companiile a caror activitate este afectata de aceasta pandemie total sau partial, se face pe baza unei cereri insotita de o declaratie simpla.La declaratie se ataseaza lista angajatilor pentru care deja s-a dispus masura intreruperii temporare a activitatii in sensul de intrare in somaj tehnic.Se pot depune documentele la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca astfel incat sa beneficieze de fondurile alocate de Guvern.Banii vin in 15 zile"Procedura a fost simplificata si in sensul reducerii temernului. Dupa ce actele sunt depuse, in maxim 15 zile, spre deosebire de 30 de zile, agentiile judetene vor efectua platile pentru angajator.De aceea, primul pas pe care trebuie sa il faca fiecare angajator este sa isi pregateasca documentele, astfel incat la inceputul lunii aprilie pentru perioada 16 martie - 31 martie sa aiba documentele gata, sa le prezinte la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca in vederea efectuarii platilor", a spus ministrul.Iohannis anunta o rectificare bugetara extraordinara: E nevoie de bani pentru Sanatate si pentru somaj tehnicIonel Danca: Discutam cu Comisia Europeana sa acoperim o parte din somajul tehnic cu fonduri europeneTotul se face onlineMinistrul Muncii a precizat ca angajatorii NU trebuie sa avanseze de la ei platile pentru somajul tehnic, tocmai asta este facilitatea pusa la cale d ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii a simplificat procedura pentru somajul tehnic: Se depun mai putine acte, iar perioada in care se face plata a fost redusa la 15 zile " pe Ziare.com