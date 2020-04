"In ultimele zile am primit din ce in ce mai multe petitii prin care suntem sesizati ca exista anumiti angajatori in Romania care suspenda contractele de munca pentru a putea beneficia de aceste indemnizatii prevazute prin Ordonanta 30, iar in acelasi timp cheama angajatii la munca", a declarat Polak.Secretarul de stat a precizat ca acest lucru reprezinta un abuz."Trebuie sa va spun foarte clar ca acesta este un abuz. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale se va uita foarte atent, deja astazi am solicitat o situatie a petitiilor inregistrate la Inspectia Muncii din luna martie, sunt aproximativ 3.250 de petitii inregistrate in luna martie si vom incepe sa le revizuim si noi sa vedem unde s-au efectuat controale, unde nu s-au efectuat", a transmis Polak.El a mai spus ca in cadrul ministerului sunt discutii legate de oportunitatea maririi cuantumului amenzilor pentru munca nedeclarata pe perioada starii de urgenta.Pana vineri la pranz s-au depus 47.000 de cereri pentru somaj tehnic: la AJPIS au fost depuse 22.000 de cereri, iar la ANOFM - 25.000.Potrivit reprezentantilor Ministerului Muncii, cele mai multe se inregistreaza in Bucuresti si Cluj.Citeste si:Incepand de azi, angajatorii pot depune cererile pentru somajul tehnic. Care sunt formularele necesare si unde se trimitAproape 6.000 de angajatori au cerut, intr-o singura zi, somaj tehnic pentru angajati. Care e principala greseala pe care au facut-o ...citeste mai departe despre " Ministerul Muncii spune ca sunt angajatori care suspenda contractele de munca, dar cheama salariatii la job: E un abuz " pe Ziare.com