Incepand de azi, angajatorii pot depune cererile pentru somajul tehnic. Care sunt formularele necesare si unde se trimit

Depunerea documentelor pentru indemnizatiile aferente perioadei 16-31 martie 2020 se face in perioada 1-10 aprilie 2020.Va prezentam care sunt beneficiarii somajului tehnic, ce documente trebuie depuse si unde, cand isi primesc salariatii banii si despre ce suma este vorba.Cine beneficiaza de somajul tehnicDe somajul tehnic pot beneficia:Salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta decretate.PFA-urile, intreprinderile individuale, profesii liberale si persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor, care intrerup activitatea ca urmare a afectelor coronavirusului pe perioada starii de urgenta instituita prin decret.In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate ca urmare a starii de urgenta, beneficiaza de indemnizatia suportata din buget doar la contractul individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.ATENITE! In situatia in care un angajat inregistreaza mai multe contracte de munca, dintre care cel putin unul este cu norma intreaga si este activ pe perioada starii de urgenta, aceasta persoana NU beneficiaza de indemnizatie de somaj tehnic suportata din buget.Ce acte trebuie depusePentru angajatorii care au angajati prin contracte individuale de munca- Fisierul complet va contine: cererea pentru acordarea somajului tehnic completata si transmisa de angajator, declaratia pe propria raspundere completata si transmisa de angajator, ista persoanelor persoanelor carora li s-a suspendat contractul individual de munca, din initiativa angajatoruluidescarca cerereadescarca declaratia pe propria raspunderedescarca lista persoanePentru persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II) si familiale (IF), profesii liberale (PF)- Fisierul complet va contine: cererea semnata + copie CI + declaratia pe propria raspundere semnata + extras de cont al PFA, II, IF, PF, dupa cazPentru persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe- Fisierul complet va contine: cererea semnata + copie CI + declaratia ...citeste mai departe despre " Incepand de azi, angajatorii pot depune cererile pentru somajul tehnic. Care sunt formularele necesare si unde se trimit " pe Ziare.com