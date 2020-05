Despre concediere, demisie si preaviz dupa terminarea starii de urgenta: Ce optiuni au angajatorii care tin lacatul pe usa si dupa 15 mai

Pentru a afla detalii despre concedieri si preaviz in aceasta perioada, am stat de vorba cu Gabriela Dinu, Asociat Manager si unul dintre coordonatorii ariei de practica pentru Dreptul Muncii in cadrul casei de avocatura NNDKP.Iata 7 lucruri importante de stiut pe aceasta tema:1. Care este procedura de preaviz (conform Codului Muncii) in contextul crizei coronavirus? S-a schimbat ceva in contextul pandemiei din acest punct de vedere?Procedura de preaviz stabilita de Codul Muncii a ramas aceeasi, nesuferind modificari in contextul crizei generate de coronavirus. Astfel, au ramas neschimbate dispozitiile referitoare la durata minima a preavizului de 20 zile lucratoare in cazul incetarii contractului de munca din initiativa angajatorului (concedierea pentru desfiintarea postului, concedierea pentru necorespundere profesionala, de exemplu), precum si la durata maxima de 20 sau 45 de zile lucratoare in cazul incetarii raportului de munca din initiativa angajatului (demisie), in functie de pozitia ocupata de catre angajatul demisionar (executie sau conducere).In schimb, prin Decretul Prezidential nr. 240/14.04.2020 (numit in continuare Decretul) a fost instituita o masura cu caracter de exceptie in ceea ce priveste soarta preavizului la demisie, in cazul anumitor categorii de personal expres stabilite prin Decret, respectiv: personalul incadrat in unitati sanitare, de asistenta sociala, de asistenta medico-sociala; personalul incadrat in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale.Pentru aceste categorii de personal, Decretul prevede ca termenele de preaviz la demisie nu incep sa curga ori, daca au inceput sa curga, se suspenda pe intreaga durata a starii de urgenta. Practic, consecinta acestei masuri este aceea ca raporturile de munca ale angajatilor demisionari raman in vigoare pe toata durata starii de urgenta, preavizul urmand sa isi reia cursul la data incetarii starii de urgenta.O alta masura cu caracter de exceptie este cuprinsa in Ordonanta Militara nr. 8/2020, prin care se stabileste o perioada de preaviz la demisie de 45 de zile calendaristice pentru salariatii d ...citeste mai departe despre " Despre concediere, demisie si preaviz dupa terminarea starii de urgenta: Ce optiuni au angajatorii care tin lacatul pe usa si dupa 15 mai " pe Ziare.com