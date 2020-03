Companii de renume recruteaza la Angajatori de TOP Bucuresti Online

Vesti bune pentru cine isi cauta un job!

Oportunitati de cariera dedicate profesionistilor care sunt in cautarea unei noi provocari, candidatilor cu un nivel mediu de experienta care doresc sa dea un refresh carierei, tinerilor la inceput de cariera, dar si studentilor care isi doresc sa dobandeasca noi cunostinte si se afla in cautarea unui program de internship sau trainee;

dedicate profesionistilor care sunt in cautarea unei noi provocari, candidatilor cu un nivel mediu de experienta care doresc sa dea un refresh carierei, tinerilor la inceput de cariera, dar si studentilor care isi doresc sa dobandeasca noi cunostinte si se afla in cautarea unui program de internship sau trainee; Sectiunea TOP Jobs Bucuresti dedicata candidatilor cu studii superioare, care contine o selectie a unora dintre cele mai interesante joburi si programe de internship;

dedicata candidatilor cu studii superioare, care contine o selectie a unora dintre cele mai interesante joburi si programe de internship; Zona de interactiune online unde candidatii pot discuta cu reprezentantii companiilor despre oportunitati de cariera, beneficii, programe speciale prin intermediul chat-ului live disponibil pe platforma dedicata targului de cariera online. 5 zile din cadrul proiectului vor fi dedicate discutiilor cu angajatorii, incepand din 27 martie;

unde candidatii pot discuta cu reprezentantii companiilor despre oportunitati de cariera, beneficii, programe speciale prin intermediul chat-ului live disponibil pe platforma dedicata targului de cariera online. 5 zile din cadrul proiectului vor fi dedicate discutiilor cu angajatorii, incepand din 27 martie; Conferinte si workshopuri online (webinarii) care vor aborda subiecte din arii precum: realizarea unui CV remarcabil, importanta implicarii intr-un program de internship, Tips & Tricks pentru dezvoltarea carierei, dar si webinarii dedicate pasionatilor de tehnologie cu teme din zone de interes ca: Machine Learning & AI, DevOps, sau Functional Safety.

www.hipo.ro , singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare;

, singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare; Angajatori de TOP , cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc la nivel national in Bucuresti, Timisoara, Constanta, Ploiesti, Pitesti, Craiova si online, pe www.hipo.ro;

, cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc la nivel national in Bucuresti, Timisoara, Constanta, Ploiesti, Pitesti, Craiova si online, pe www.hipo.ro; DevTalks , eveniment care reuneste 2.000 de profesionisti IT pasionati de Web, Java, Security, Big Data & Cloud, DevOps, Emerging Tech, Product Management, Digital Transformation, Mobile, QA&Testing si SAP

, eveniment care reuneste 2.000 de profesionisti IT pasionati de Web, Java, Security, Big Data & Cloud, DevOps, Emerging Tech, Product Management, Digital Transformation, Mobile, QA&Testing si SAP Top Talents Romania , program care identifica si premiaza cei mai valorosi 250 de tineri romani;

, program care identifica si premiaza cei mai valorosi 250 de tineri romani; Studiul Cei mai doriti angajatori, cel mai cuprinzator instrument de pe piata, care masoara gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum si asteptarile pe care candidatii le au de la acestia.

Editia online din aceasta primavara Angajatori de TOP Bucuresti este dedicata tuturor candidatilor care se afla in cautarea unui job, fie ca acestia sunt profesionisti, persoane cu experienta middle-level, entry-level sau studenti, in domenii precum:Candidatii pot participa gratuit la Angajatori de TOP Bucuresti, prin simpla creare a unui cont pe site-ul www.hipo.ro, iar dupa logare vor putea accesa oportunitatile de cariera oferite de angajatori. Participantii pot aplica la joburile potrivite pentru ei, pot interactiona activ cu reprezentatii companiilor sau pot participa la workshopurile si conferintele online.Editia online Angajatori de TOP Bucuresti din aceasta primavara poate fi accesata pe hipo.ro, in sectiunea dedicata evenimentului, https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/bucuresti pana pe data de 27 aprilie.Catalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding.In cei 14 ani de experienta, Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre cele mai mari proiecte si evenimente din domeniu, precum: