Ce urmeaza dupa 15 mai. Violeta Alexandru spune ca statul va plati o parte din salariul angajatilor aflati acum in somaj tehnic

Totusi, masura somajului tehnic acoperit de stat ar putea ramane valabila dupa 15 mai pentru domeniile cele mai grav afectate de criza, a adaugat Violeta Alexandru, la Adevarul Live."Intentia noastra este sa inlocuim masura somajului tehnic cu o masura activa, care inseamna suportarea de catre stat a unei parti din costul cu salariile (pentru - n.red.) angajatorii care au fost afectati de pandemie, daca se va impune, pentru anumite sectoare de activitate.Provocarea in acest moment este sa facem o analiza cu privire la sectoarele care au suferit si in ce masura au suferit, unele radical, altele partial.Daca se va impune, pentru cele unde activitatea se reia mai greu sau unde perspectivele de reluare a activitatii sunt mai indepartate, atunci nu excludem posibilitatea prelungirii pentru acestea a somajului tehnic, dar pe o durata foarte scurta, pentru ca intentia noastra este sa transformam acest mecanism, care reprezinta o masura pasiva, intr-o masura de sprijin activ, adica sa ajutam companiile si angajatii sa-si reia activitatea, etapa cu etapa, intr-un calendar care sa permita un sprijin mai consistent la inceput si care sa se diminueze pe masura ce companiile reusesc sa se replieze si sa reintre in activitate.A se replia inseamna sa primeasca comenzi - companiile isi doresc, semnalul pe care eu il am este de dorinta reala de a-si relua activitatea, provocarea va fi sa primeasca comenzi si deci sa aiba venituri cu care sa-si plateasca salariatii. Deci dorinta este sa inlocuim masura somajului tehnic cu o masura activa, care sa sprijine reluarea activitatii in diferitele domenii afectate, asa cum natural vor evolua lucrurile: cei care vor relua dintr-o data probabil ca vor avea un anumit tip de sprijin, cei care vor relua treptat vor avea un sprijin adaptat acestui ritm putin mai lent", a explicat Violeta Alexandru.Un numar de 1.027.824 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la instituirea starii de urgenta (16 martie) si pana luni, potrivit cifrelor centralizate de Inspectia Muncii si transmise luni de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS).Dintre acestea, 322.037 de contracte de munca suspendate erau din industria prelucratoare, 187.876 de contracte proveneau