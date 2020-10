Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, ce posibile probleme ar trebui sa iei in considerare atunci cand te pregatesti de viata de familie.1. Unde vrem sa locuim peste 5 ani? Raspunsul la aceasta intrebare va influenta decizia de a achizitiona in viitorul apropiat o locuinta proprie sau cea de a se limita deocamdata la un apartament inchiriat.2. Pentru ce evenimente majore din viata noastra ar trebui sa incepem sa economisim? Aici poate fi vorba despre crearea unei rezerve financiare care sa constituie avansul pentru o locuinta sau pentru acoperirea cheltuielilor care vor veni odata cu aparitia unui copil.3. Daca vom avea un copil, pentru ce va trebui sa economisim? Aici ar trebui sa se ia in considerare cheltuielile pentru o bona, eventual cele pentru o gradinita privata, costurile care vin odata cu inceperea scolii si crearea unei rezerve care sa se constituie intr-o bursa de studiu pentru liceu.Intr-un cuplu, dialogurile de acest gen arata cat de seriaosa este relatia si cat de stabil este viitorul acesteia, mai ales daca vreti sa preintampinati anumite probleme financiare care ar putea aparea pe parcurs.Rubrica Educatie financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cardul bancar pentru copii. Cum ii inveti pe cei mici sa cheltuiasca responsabilMotivele pentru care e bine sa economisesti prin intermediul unei pensii private facultativePot achizitiona o casa prin credit daca sotul/sotia a avut restante la banca? ...citeste mai departe despre " Care ar trebui sa fie obiectivele tinerilor pentru a fi pregatiti financiar in viata " pe Ziare.com