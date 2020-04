Barometru: 80% dintre romani sunt ingrijorati din cauza banilor in aceasta perioada

Totodata, cercetarea evidentiaza faptul ca nivelul de ingrijorare din aceasta perioada ramane extrem de ridicat si in China, desi au inceput sa fie ridicate restrictiile impuse pentru prevenirea raspandirii coronavirusului."Cu cateva exceptii, nivelul ingrijorarii privind situatia actuala tinde sa se intensifice atat in tarile cu putine restrictii (cum ar fi Polonia, Olanda, Canada etc.), cat si in cele cu restrictii severe (cum sunt Italia, Spania, Franta etc). El ramane, insa, stabil in China si extrem de ridicat, desi au inceput sa se ridice restrictiile.Doua tari care au pornit mai degraba optimiste, pentru ca la momentul culegerii primului val nu aveau restrictii, respectiv Statele Unite - din prima categorie, si Marea Britanie - din a doua, inregistreaza cresteri masive ale ingrijorarii la un interval de doua saptamani (+21% in Statele Unite si +23% in Marea Britanie); in schimb, in Germania, unde ingrijorarea a fost moderata la inceput, aceasta stagneaza.Prin comparatie, in Romania se inregistreaza cu 5% mai multi oameni ingrijorati fata de primul val al studiului, insa nivelul atins (80%) este foarte ridicat. Ingrijorarea provine, in cea mai mare masura, din insecuritate financiara, iar optimismul privind remedierea rapida a economiei incepe sa scada la nivel global", mentioneaza datele Barometrului Kantar.Conform expertilor Kantar, comunicarile oficiale raman in atributiile institutiilor statului, insa informari si sfaturi de precautie sau solutii de a trece cu bine prin aceasta perioada pot fi preluate de catre brandurile care au expertiza in aceasta zona, fie ca e vorba despre sfaturi financiare, fie despre alimentatie, echilibru emotional."Loialitatea cere loialitate. Brandurile nu se pot astepta la loialitate din partea clientilor daca nu le arata, si ele, ca sunt loiale nevoilor lor", sustin realizatorii studiului de specialitate."Opinia conform careia este esential ca oamenii sa fie pregatiti si bine informati este si pe lista prioritatilor romanilor, insa principalul loc in clasamentul local este detinut de convingerea ca trebuie sa reactionam impreuna si ca vom trece peste daca ramanem uniti. Atat tarile cu restrictii putine, cat si cele cu restrictii severe, sunt cel mai afectate de constrangerile legate de: parasirea domiciliului, de senzatia de libertate si de interactiunea sociala.In schimb, in Romania, printre cele mai importante dificultati de gestionat se afla pierderea senzatiei de siguranta. Unele dintre schimbarile de comportament in aceasta perioada pot fi contextuale, insa unele - asa cum indica primele semne din China - pot fi de durata.48% dintre locuitorii tarilor cu putine restrictii au incercat retete noi in aceasta perioada, procentul fiind mai ridicat in cazul celor cu restrictii severe (57%). In timp ce unele categorii de cheltuieli sunt puse pe lista de asteptare, cresc altele care aduc avantaje imediate in perioada izolarii. Sunt, insa, si cateva categorii care - cel mai probabil - vor ramane pe listele cumparatorilor pe termen mai lung", se noteaza in Barometru.Potrivit sursei citate, doar 8% dintre persoane asteapta ca brandurile sa reduca sau sa opreasca reclamele la nivel global, in timp ce, in Romania, procentul a scazut de 6% la 4%.Intr-un studiu realizat recent de Kantar au fost retestate 10 reclame din mai multe categorii si din mai multe tari, in perioada COVID-19, si comparate cu performanta acestora la momentul testarii initiale, inainte de pandemie. Astfel, studiul indica faptul ca, in medie, principalele rezultate ale reclamelor au fost foarte putin afectate."Unul dintre exemplele de reclama care arata cum sunt marcile de folos oamenilor in viata de zi cu zi vine de la Heinz, de pe piata din UK. Heinz s-a angajat sa ofere micul dejun copiilor din medii defavorizate pe durata intreruperii scolilor. Reclama a fost testata cu Link, instrumentul de pre-testare proprietar Kantar, care a indicat o contributie foarte ridicata la brand equity (rezultatele o plaseaza in topul primelor 2% reclame in UK din acest punct de vedere)", comenteaza expertii Kantar.Rezultatele primelor doua valuri ale Barometrului COVID-19 au la baza cel mai extins studiu sindicalizat de acest fel din lume, realizat pe mai mult de 45.000 de persoane din peste 50 de tari, din care 1.800 in Romania.Datele celui de-al doilea val al studiului au fost culese in perioada 27 - 31 martie 2020. La startul celui de-al doilea val, erau deja aproape 600.000 de cazuri de persoane infectate la nivel global, iar in Romania de 1.292, de circa cinci ori mai multe decat la startul primului val.In prezent, la nivel mondial sunt peste 1,9 milioane de cazuri si mai mult de 6.800 in Romania.Kantar Romania este parte a Kantar, compania globala lider in oferirea de insight-uri demonstrate si servicii de consultanta de brand si comunicare in mai mult de 90 de piete.