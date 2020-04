Potrivit acestuia, in general, cererile se fac de angajatori din HoReCa, prelucrarea confectiilor si comertul cu amanuntul.Victor Picu a atras insa atentia ca exista angajatorii care fac greseli in sumele pe care le cer."Angajatorii trebuie sa urmareasca foarte bine lista pe care o depun. Dupa prima zi sunt cateva greseli, din neatentie sau din lipsa cunoasterii ordonantei. Sumele pe care le cer beneficiarii sunt acelea care se calculeaza de la data suspendarii contractului pe toata perioada starii de urgenta.Se ofera 75% din salariul mediu brut al angajatului, dar calculul se face de la data suspendarii contractului notificat in REVISAL. Pentru salariatii cu salarii mai mici decat salariul mediu national, calculul se face raportat la 75% din salariul pe care l-a avut salariatul, se trece in lista salariul si indemnizatia se cere la 75% din acest salariu", a precizat Picu, la Digi24.Presedintele ANOFM a subliniat ca angajatorii care fac greseli sunt sunati si se cere recompletarea lor.Angajatorii care vor sa obtina indemnizatie de somaj tehnic pentru salariati pot depune, de miercuri, cererile la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca sau, dupa caz, la Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala.Depunerea documentelor pentru indemnizatiile aferente perioadei 16-31 martie 2020 se face in perioada 1-10 aprilie 2020.Iata care sunt beneficiarii somajului tehnic, ce documente trebuie depuse si unde, cand isi primesc salariatii banii si despre ce suma este vorba ...citeste mai departe despre " Aproape 6.000 de angajatori au cerut, intr-o singura zi, somaj tehnic pentru angajati. Care e principala greseala pe care au facut-o " pe Ziare.com