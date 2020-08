Cum te pregatesti pentru un nou loc de munca in 2020?

Prin urmare, multi oameni au ramas fara locuri de munca. Iar cei mai norocosi au trebuit sa se adapteze noului mod de a munci.Odata cu venirea verii, insa, masurile de izolare s-au relaxat, ceea ce inseamna ca economia a inceput sa iti revina. Astfel, din ce in ce mai multe companii fac angajari si sunt disponibileFiecare detaliu din CV este important atunci cand iti cauti un loc de munca. Ai facut voluntariat? Ai avut job-uri sezoniere sau ai lucrat ca freelancer? Ai facut cateva cursuri online in timpul izolarii?Chiar daca unele si se par neimportante, ele te pot ajuta sa iti gasesti un loc de munca mai bun. Aceste elemente sunt indicative pentru experienta pe care o ai. Iar daca vrei sa obtii o pozitie mai buna sau un post intr-o companie care ofera salarii peste medie pentru domeniul tau, atunci aceste detalii vor face diferenta.Este indicat sa optezi pentru un format de CV Europass, deoarece este cel mai popular acceptat model de pe piata muncii. Exista multe site-uri care iti ofera modele, deci nu trebuie sa te chinui sa il formatezi singur.Odata ce ti-ai facut CV-ul model, poti ori sa copiezi elementele importante pe site-urile de recrutare sau sa il incarci pur si simplu. Nu uita sa completezi fiecare categorie!Scrisoarea de intentie este deseori trecuta cu vederea si multi o copiaza de pe internet. Insa, trebuie sa stii ca oamenii care lucreaza la Resurse Umane stiu deja toate modelele disponibile.Astfel, pentru a iesi in evidenta, ar trebui sa iti scrii singur scrisoarea de intentie. Poti sa te inspiri, desigur, din modelele aflate deja pe site, insa nu le copia. De asemenea, in cazul in care urmaresti mai multe tipuri de locuri de munca, ar trebui sa compui cate o scrisoare de intentie pentru fiecare categorie.Piata muncii a fost data peste cap de pandemia de coronavirus. Exista posibilitatea ca domeniile care stiai ca ofera locuri de munca sa nu fie la fel de populare, precum stiai tu.Site-uri de recrutare precum MyNextJob, care au o categorisire clara a domeniilor lucrative te pot ajuta in acest sens. Cauta locurile de munca de care esti interesata si vezi cate oferte sunt disponibile. Astfel, poti sa faci aceasta mica cercetare chiar de la tine de acasa.Nu este o noutate ca trebuie sa aplici la mai multe locuri de munca, pentru a fi chemat la un interviu. Insa, inainte de a trimite CV-ul este important sa te informezi cu privire la pozitia pentru care aplici.Desi majoritatea anunturilor contin o descriere a conditiilor pe care trebuie sa le indeplinesti, uneori acestea pleaca de la premisa ca esti un cunoscator al domeniului. Ei bine, daca iti faci temele din timp si aplici doar la locurile de munca unde iti poti valorifica aptitudinile, vei avea mai multe sanse sa iti gasesti un loc de munca rapid.Aceasta este intrebarea la care trebuie sa iti raspunzi chiar inainte de a te apuca sa iti cauti de munca. Ambele variante sunt ofertante.Insa, in cazul in care alegi munca in strainatate, vei avea nevoie de o serie de aptitudini, cum ar fi cunoasterea unei limbi straine.Pe site-ul de recrutare MyNextJob vei gasi oferte de munca atat din Romania cat si din strainatate. Astfel, poti sa iti faci o ideea despre asteptarile angajatorilor pentru postul pe doresti sa il ocupi.2020 a venit cu o serie de provocari pentru toata lumea, inclusiv pentru piata muncii. Prin urmare, trebuie sa ne adaptam cu totii la noile timpuri. Astfel, daca iti cauti un loc de munca, trebuie sa te pregatesti pentru noi asteptari din partea angajatorilor.Insa, cu putina incredere in sine, un CV impecabil si o prezenta informata la interviu, te vei angaja la job-ul visurilor tale in cel mai scurt timp.