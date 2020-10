Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, care sunt cele mai putin cunoscute tipuri de leasing.Time sharing - in cazul acestui tip de leasing, produsul contractat este folosit simultan de mai multi utilizatori, pe timpi partajati. Cei care folosesc bunul il impart pe ore, sa spunem. In acest fel, rata de leasing platita de fiecare in parte este mult mai redusa decat in cazul obisnuit.Leasing cross-border - este o operatiune de leasing, fie financiar, fieoperational, efectuata intre un finantator/locator non-rezident si un utilizator rezident.Sale and lease back - prin aceasta operatiune, utilizatorul este sifurnizorul bunului finantat, finantatorul achizitionand de la acesta bunul la o valoaremutual agreata. In general, operatiunea se realizeaza prin scoaterea in afara bilantului contabil a unui bun aflat in proprietate, urmand ca acesta sa fie reachizitionat la finele contractului de leasing. Genul acesta de leasing se realizeaza pentru ca utilizatorul sa poata obtine, pe termen scurt, disponibilitati banesti pe care le poate reinvesti, fara a pierde proprietatea bunului.Leasing experimental - dupa cum ii spune si denumirea, produsul este inchiriat in leasing pentru o perioada scurta, de obicei cateva luni, pentru testare. Daca utilizatorul este multumit, atunci are obligatia de a achizitiona produsul respectiv. Daca nu, atunci il va restitui societatii de leasing. Leasingul experiemental este folosit pentru promovarea utilajelor.Rubrica Educatie financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cardul bancar pentru copii. Cum ii inveti pe cei mici sa cheltuiasca responsabilMotivele pentru care e bine sa economisesti prin intermediul unei pensii private facultativePot achizitiona o casa prin credit daca sotul/sotia a avut restante la banca? ...citeste mai departe despre " Leasing-uri despre care nu stiai ca exista. Cum le poti accesa " pe Ziare.com