Compania THC ne invata cum sa identificam serviciile de web hosting de slaba calitate

Asistenta tehnica si de suport - primul aspect pe care trebuie sa-l iei in considerare

Uptime 100% - mit sau realitate?

Exista gazduire web ieftina?

Review-urile - sincere sau manipulate?

Am discutat cu specialistii THC si i-am rugat sa ne ofere cateva sfaturi cu privire la acest subiect. Cum putem evalua ofertele de web hosting si care sunt principalele indicii ca o firma nu este de incredere? Cum se definesc niste servicii de calitate si care este, de fapt, un pret corect? Sunt de incredere review-urile sau este recomandat sa le privim obiectiv inainte de a face o achizitie? Afla in cele ce urmeaza toate raspunsurile pe care le cautai!Foarte multa lume subestimeaza importanta suportului tehnic. In fapt, calitatea serviciilor de hosting se reflecta in profesionalismul si competentele de care acesta da dovada. Este irelevant daca esti novice sau detii cunostinte de IT - la un moment dat, vei avea nevoie sa apelezi la echipa de suport. Din nefericire, nu foarte multe companii de hosting ofera acest serviciu post-vanzare. In multe cazuri, personalul nu este avizat si, realistic vorbind, gestioneaza foarte greu sau deloc problemele pe care clientii le semnaleaza.La THC lucreaza 14 administratori de sistem si consultanti care au, in medie, o experienta de peste 16 ani in domeniul IT. Nu ne plac compromisurile si ne dorim sa oferim clientilor nostri calitate la cel mai inalt nivel. Exista posibilitatea sa apara erori pe care clientul nu le poate gestiona pe cont propriu. De aceea, este esential sa poata apela la specialisti la orice ora si sa nu astepte foarte mult timp pana cand cineva ii raspunde. Exista surprinzator de multe firme unde nu reusesti sa intri in legatura cu nimeni care sa-ti poata rezolva problema. Noi punem la dispozitie trei modalitati prin care clientii ne pot contacta: live chat, ticket sau mail. Timpul de raspuns este foarte rapid, chiar instant in cele mai multe cazuri.O firma de web hosting care se respecta va oferi intotdeauna informatii transparente. Adevarul este ca nu exista uptime de 100%, desi inca mai exista firme care fac o astfel de promisiune. Realistic vorbind, chiar si cel mai performant server poate da erori de sistem, de retea, de infrastructura, de internet, de facilitati sau de conexiune. Singura cea mai buna garantie este de 99,99%. In traducere, firma isi asuma faptul ca exista posibilitatea ca site-ul sa nu fie conectat la server timp de 4 minute/luna, respectiv 52 minute/an. Nici un uptime mai mic de atat nu este recomandat. Spre exemplu, la un calcul simplu, un uptime de 99,90% deja inseamna 44 minute/luna, deci 8 ore si 45 minute pe an.Gazduire web nu este un serviciu scump. Cu toate acestea, exista firme care profita de lipsa de experienta a clientilor si propun niste pachete de hosting care suna prea bine ca sa fie adevarate. Daca ai inchiriat vreodata o masina, probabil ai intalnit firme care-ti afiseaza pretul pe ora, dar abia mai tarziu afli ca pretul este, de fapt, mult mai mare pentru ca mai trebuie sa platesti o garantie enorma. Dupa o perdea asemanatoare se ascund si multe firme de web hosting. Spre exemplu, exista firme care isi atrag clientii cu preturi incredibil de mici in primul an, dupa care cresc scorul si nici nu permit clientului sa se retraga din cauza clauzelor contractuale.THC propune oferte transparente. Clientul poate sa consulte pe site-ul nostru toate caracteristicile fiecarui pachet in parte si nu exista taxe ascunse sau alte tarife aditionale. Plus ca echipa de suport este disponibila 24/7 si poate fi consultata in cazul in care clientul nu stie ce pachet sau tip de gazduire se potriveste site-ului sau. Preturile pentru gazduirea partajata pornesc de la 0,95 Euro pe luna, pentru gazduirea VPS incep de la 14,95 Euro pe luna, iar serverele dedicate sunt de la 53,95 Euro pe luna. Oferim cea mai buna calitate, iar clientii nostri sunt multumiti de serviciile noastre si apreciaza munca pe care o depunem. Avem o rata de retentie de peste 90%, ceea ce este foarte bine comparativ cu ceea ce se intampla pe piata din Romania. Lasam cifrele sa vorbeasca de la sine.Nu spunem ca nu sunt de luat in considerare, ci ca trebuie privite obiectiv. Poate cea mai gresita modalitate prin care sa contractezi servicii de web hosting este datorita unor review-uri pozitive. Oamenii trebuie sa invete sa identifice comentariile false. Primul semn este ca nu exista review-uri negative. Sa fim seriosi, chiar si cea mai profesionista companie poate nemultumi pe cineva. Daca totul este doar lapte si miere, ar trebui deja ridicate niste semne de intrebare. Apoi, mai sunt comentariile seci, care nu ofera niciun detaliu. In general, comentariile reale contin mai multe informatii, reflecta experienta clientului. Dar daca toate comentariile sunt de tipul "cea mai buna gazduire web", "super companie", "recomand" si asa mai departe, atunci este mai bine sa fie ignorate.Cea mai buna modalitate prin care poti gasi cele mai bune servicii este sa studiezi oferta. Verifica pretul si ce primesti pentru fiecare ban platit. In fond, totul se rezuma la a primi cat mai multe caracteristici si resurse la cel mai bun pret.