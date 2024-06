Bucurestiul a surclasat Tokyo la servicii de broadband

Orasul Bucuresti ocupa locul 14 la nivel mondial in functie de scorul serviciilor broadband pregatite pentru aplicatiile viitoare, devansand orase ca Tokyo, Stockhlom, Zurich, sau Amsterdam, potrivit unui studiu anuntat miercuri de Cisco si preluat de NewsIn.

Celelalte state care detin nivelul de calitate a comunicatiilor broadband necesar pentru aplicatiile web viitoare sunt Coreea de Sud, Japonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Letonia, Olanda si Danemarca.Studiul sponsorizat de compania americana Cisco a fost realizat de universitatile Oxford Said Business School (Marea Britanie) si Oviedo (Spania) in perioada mai-iulie 2009. Acesta a analizat circa 24 milioane de inregistrari care provin din teste reale executate de utilizatorii de Internet din 66 de tari.

Romania, printre primii 10 jucatori din domeniul comunicatiilor broadband

"Pozitionarea Romaniei intre primii zece jucatori sunt efectul investitiilor operatorilor telecom in infrastructura de tip broadband din ultimii ani", a declarat directorul general interimar al Cisco Romania, Cristian Popescu.

Potrivit acestuia, fata de anul 2008, Romania a urcat doua pozitii. Scorul calitatii comunicatiilor broadband in Romania a inregistrat un salt de 11,5% ajungand la 44,89, fata de 33,43 inregistrat in 2008.



De asemenea, Romania a inregistrat progrese si la nivelul penetrarii serviciilor de broadband. Rata de penetrare a crescut dupa un an cu sase puncte procentuale, de la 32% in 2008, la 38% in 2009.

