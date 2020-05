Streaming-ul, cartea castigatoare pe timp de pandemie. Ce surprize va aduce online-ul de acum

In timp ce numeroase domenii au fost grav afectate de epidemie, streamingul si consumul de internet au cunoscut o explozie fara precedent. Iar trendul se anunta in continuare ascendent.De la mijlocul lunii martie, majoritatea companiilor au implementat telemunca, iar intalnirile si sedintele cu angajatii s-au mutat online. Pe fondul cresterii numarului de cazuri de infectii cu COVID-19, toate evenimentele de amploare s-au anulat in intreaga lume, iar organizatorii s-au vazut nevoiti sa gaseasca o solutie pentru a supravietui.Streamingul a fost cartea castigatoare. Astfel, pe fondul acestei efervescente, Conviva a raportat inca din martie o crestere cu 20% a consumului, ajungand pana la 39% in intervalul orar 10-17. LiveU a inregistrat cu 50% mai multe sesiuni live si cu 150% mai multe in cazul streamingului prin aplicatiile mobile, in timp ce unul dintre castigatorii detasati ai momentului - platforma Zoom a ajuns de la 10 milioane de utilizatori in luna decembrie 2019 la 200 de milioane in martie 2020, in timp ce actiunile lor cotate la bursa cu 68$ bucata, la sfarsit de 2019, au ajuns la 159 $ la final de martie.Vodafone Europe a anuntat cresterea cu 50% a traficului online, iar in acest context, atat Youtube, cat si Netflix s-au vazut nevoiti sa reduca din calitatea transmisiunilor pentru a face fata "aglomeratiei".Profitand de avantajele oferite de viteza buna a traficului de date, nici Romania nu s-a lasat mai prejos."Initial, imediat dupa ce s-a declarat starea de urgenta, toate transmisiunile live pe care le aveam stabilite cu luni in urma, s-au anulat. Fiind pe piata de mai bine de 10 ani, lucram cu federatii sportive care aveau numeroase competitii in derulare, cu organizatori de festivaluri care isi stabilesc evenimentele cu un an inainte sau companii care transmit online conferinte si seminarii pentru a atinge un numar cat mai mare de participanti. Pentru ca atat noi, cat si partenerii nostri aveam nevoie de o solutie pentru a continua, dupa doua saptamani de probe, am pus la punct sistemul #NetEvent, care permite realizarea de transmisiuni live online in care toti participantii se afla in siguranta, in casele lor, dar se intalnesc pe ecran ca in orice emisiune de televiziune, la calitate broadcast, cu titluri, ilustratie si sigle. Am avut, si nu o data, invitati din Bruxelles sau America de Sud, iar calitatea transmisiunii a fost aceeasi", spune Adrian Cristea, General manager NETv.Daca semnalul mutarii online a fost dat de companii si evenimentele de business, nu s-au lasat asteptate prea mult nici festivalurile sau chiar concertele cu trupe cunoscute, multe dintre ele si cu o componenta caritabila, de sustinere a luptei impotriva epidemiei de COVID-19.Concertul One World de pe 18 aprilie a adunat nume celebre din industria muzicala internationala, la initiativa excentricei Lady Gaga, iar la final suma donata de milioanele de spectatori din intreaga lume s-a ridicat la 128 milioane de dolari.. Pe 29 aprilie a avut loc Quarantine Fest: UNISON'G, care a vizat in acelasi timp publicul din Romania si din Republica Moldova, obiectivul principal al festivalului fiind colectarea de fonduri pentru personalul care se afla in linia intai de lupta impotriva COVID-19.De asemenea, pe 1 mai, pe platforma vStage iubitorii de muzica au putut vedea Solidar Local, un festival care a adunat mai multe trupe consacrate si care a vizat strangerea de fonduri pentru a sustine construirea spitalului modular dedicat tratarii bolnavilor de coronavirus, la initiativa Asociatiei Daruieste Viata. Urmeaza concerte cu Directia 5 sau Margineanu si lista abia incepe sa se scrie.Concomitent, pentru a marca parca interesul marilor playeri pentru domeniu, Vodafone Romania au lansat si ei o platforma de live pentru creatorii de content al carei curator este Tudor Chirila."Festivalurile si concertele sunt o provocare in plus pentru ca avem de-a face cu muzica transmisa prin internet si nu doar cu conversatie vocala. Asta implica niste reglaje foarte fine pentru ca publicul sa poata beneficia de calitatea pe care o asteapta de la trupele preferate. Din acest motiv, multe dintre concertele si festivalurile online difuzeaza de fapt inregistrari facute dinainte. Pe de-o parte este mult mai safe, pentru ca elimina o multime de riscuri, pe de alta pierde caracterul interactiv. Noi, insa, la fiecare eveniment de acest fel, sfatuim organizatorii sa folosim varianta LIVE pentru ca, desi este mai complicata tehnic, suntem gata sa ne asumam dificultatile si sa le depasim. Dorim sa asiguram publicului macar o parte dintre trairile care fac dintr-un concert o experienta unica", a explicat Adrian Cristea.sunt doar cateva dintre evenimentele care au fost sau urmeaza online in perioada urmatoare. Chiar daca din 15 mai, odata cu anuntata incetare a starii de urgenta, restrictiile se vor relaxa, este greu de crezut ca festivalurile vor fi reluate offline prea curand."Cu siguranta ca unele limitari vor disparea, insa o serie de lucruri pe care le-am trait sau pe care le-am dezvoltat in aceasta perioada vor ramane", este de parere Adrian Cristea, General Manager NETv."As include aici meeting-urile de business online care scutesc mult timp, mai ales daca aduna participanti din mai multe locuri din oras sau din tara. Ma bazez aici pe semnale care confirma aceasta tendinta: Whatsapp dubleaza numarul de participanti la conferintele online (8 participanti in loc de 4, cum era pana acum), iar Facebook a crescut numarul invitatilor admisi pe Messenger Rooms la 50 si a reintrodus facilitatea FB LIVE With, care permite invitati intr-un live, facilitate la care renuntase acum ceva timp."Perioadele de criza sunt intotdeauna cele care aduc cele mai mari schimbari sociale, redefinesc valori si schimba prioritati. Chiar daca intalnirile fata in fata se vor relua imediat ce situatia o va permite, iar emotia provocata de un concert live nu va putea fi prea curand inlocuita, streamingul online cunoaste, in aceasta perioada, o dezvoltare fara precedent, fiind liantul care ne permite sa stam aproape unii de altii si de ceea ce ne face placere, chiar si in conditii de distantare sociala.