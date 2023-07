Certificat SSL - arma secretă a unui site în lupta pentru securitatea digitală

In era digitala in care traim, securitatea online e absolut necesara. Aceasta e practic lacatul care pazeste intrarea in casa ta digitala (pastrand confidentialitatea datelor tale).

Securitatea online are mai multe invelisuri, iar unul foarte important este utilizarea unui certificat SSL (Secure Sockets Layer) pe site-ul dvs. web. Sunt mai multe companii care ofera certificate SSL precum DigiCert (unul dintre cei mai mari din lume), insa pentru o experienta optima pentru zona Romania, recomandam Host-Age, care pe langa securitate (SSL), ofera si performanta inalta, gazduire si inregistrare a domeniului.

Asadar haideti sa vedem de ce ati avea nevoie de un certificat SSL

Protectia datelor

In primul rand scopul unui certificat SSL este protejarea datelor vizitatorilor. Ceea ce inseamna ca datele schimbate intre serverul web si browserul vizitatorilor raman private si sigure. In asa fel scade riscul ca cineva sa fure (sa aiba acces neautorizat) la informatii sensibile, cum ar fi datele personale, parolele sau datele bancare.

Incredere si credibilitate

Un certificat SSL creste increderea vizitatorilor. Cand oamenii vad ca site-ul dvs. este securizat cu SSL, se simt mai in siguranta - nu ezita sa isi ofere informatiile personale. Acest lucru poate conduce la o crestere a numarului de persoane care devin clienti (ratei de conversie) si la o mai mare loialitate din partea acestora.

Imbunatatirea clasamentului in motoarele de cautare

Un alt beneficiu al utilizarii unui certificat SSL este ca va ajuta sa obtineti un clasament mai bun in motoarele de cautare. De exemplu, Google a stabilit ca securitatea SSL este un factor important in clasamentul site-urilor inca din 2014. Asta inseamna ca site-urile cu SSL pot fi avantajate in rezultatele cautarii Google.

Conformitate cu regulamentele si standardele de securitate

Diverse reglementari si standarde de securitate, precum Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), solicita implementarea masurilor adecvate pentru protejarea datelor personale. Utilizarea unui certificat SSL va ajuta sa respectati aceste cerinte si sa asigurati confidentialitatea datelor colectate.

In concluzie, un certificat SSL e ca o mana intinsa pentru site-ul dvs in a se ridica la maximul sau potential. Acesta protejeaza datele vizitatorilor, dar poate si sa va ofere un scaun in linia din fata a motoarele de cautare, crescand increderea vizitatorilor.

