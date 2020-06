Zuckerberg, pus la zid de angajati si activisti dupa ce nu a sters o postare a lui Trump de pe Facebook

Este vorba despre acelasi mesaj pe care Trump l-a pus si pe Twitter si pentru care platforma de microblogging l-a acuzat de "glorificarea violentei"."Aceste BRUTE dezonoreaza memoria lui George Floyd si nu voi lasa acest lucru sa se intample. Tocmai am vorbit cu guvernatorul Tim Walz si i-am spus ca Armata e cu el pana la capat. (In cazul) oricarei dificultati, noi vom prelua controlul, dar, cand incepe jaful, incepe sa se traga. Multumesc!", scrie Trump in acest mesaj.Vezi si Twitter il acuza pe Trump de "glorificarea violentei" si i-a marcat inca un tweetActivistii respectivi au avut o intalnire online, prin video, cu Zuckerberg. Dupa discutie, trei lideri activisti au declarat ca seful Facebook greseste pentru ca nu face ceva in legatura cu postarea lui Trump."Suntem dezamagiti si uimiti de explicatiile de neinteles ale lui Mark pentru ca nu face nimic cu postarea lui Trump", au spus acestia intr-o declaratie comuna."Nu a demonstrat ca intelege suprimarea alegatorilor, nici cea din trecut, nici cea din prezent. Si refuza sa recunoasca modul in care Facebook faciliteaza apelul lui Trump la violenta impotriva protestatarilor.Mark seteaza un precedent foarte periculos pentru alte voci, care poate vor spune lucruri similare pe Facebook", se mai arata in declaratia lor.Anterior, Zuckerberg a spus ca nu e de acord cu ce a scris liderul de la Casa Alba, insa nu va sterge postarea pentru ca "oamenii ar trebui sa o vada si ei".Nici angajatii Facebook nu sunt de acord cu decizia sefului lor.Zuckerberg si-a aparat decizia intr-o intalnire virtuala cu angajatii marti, intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri, conform New York Times.Potrivit sursei citate, Zuckerberg a spus ca a luat "o decizie grea", dar principiile de exprimare libera a retelei sociale au insemnat ca "actiunea corecta" a fost sa nu stearga postarea lui Trump.Totusi, unii angajati au transmis ca seful lor a recurs la aceasta decizie din frica de ceea ce ar putea face republicanii daca Facebook ar sterge mesajul. ...citeste mai departe despre " Zuckerberg, pus la zid de angajati si activisti dupa ce nu a sters o postare a lui Trump de pe Facebook " pe Ziare.com