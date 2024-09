Yahoo si-a spionat clientii, la cererea serviciilor secrete: A scanat toate mailurile in timp real

Yahoo a construit in secret, anul trecut, un program care verifica toate emailurile primite de clientii sai, pentru a identifica informatii cerute de oficiali din serviciile americane de informatii.

Grupul IT a scanat sute de milioane de conturi de Yahoo Mail, la cererea Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sau a FBI, au declarat surse apropiate dosarului, citate de Reuters.

NSA inainteaza de regula cererile pentru supraveghere interna prin intermediul FBI, deci este greu de aflat ce agentie a vrut informatiile.

Compania a respectat o directiva clasificata a Guvernului american, trimisa echipei de consilieri legali de la Yahoo.

Mai multi experti in supraveghere au declarat ca este primul caz in care se afla ca o companie americana de IT este de acord sa isi spioneze clientii la cererea unei agentii, verificand toate mailurile in timp real.

De regula, sunt analizate mesajele stocate sau este scanat un numar mic de conturi in timp real.

