Uber Technologies a lansat un serviciu care permite autoritatilor sa identifice contactele persoanelor infectate cu coronavirus

Serviciul, oferit gratuit, ar putea ajuta la imbunatatirea imaginii companiei de ride-hailing care a lansat recent o noua campanie publicitara pentru a scoate in evidenta politica "No Mask, No Ride" (Nu ai masca, nu calatoresti) in Statele Unite.Serviciul, care se adreseza oficialilor guvernamentali din sectorul sanatatii din toate tarile unde desfasoara activitati Uber, ofera date despre cine a folosit serviciul Uber si cand si permite agentiilor de sanatate sa ceara utilizatorilor afectati sa intre in carantina, au explicat reprezentantii Uber.Informatiile despre o persoana pot fi accesate in cateva ore, compania considerand ca boala Covid-19 este o urgenta care implica pericol, moarte sau o trauma fizica serioasa.In timp ce Uber a oferit astfel date de mai multe luni, acestea nu au fost folosite in multe dintre focarele din Statele Unite.O analiza recenta facuta de Reuters a politicilor de urmarire a contactelor aplicate de 32 de state americane si departamente de sanatate locale a constatat ca majoritatea nu au folosit datele de ride-hailing pentru a urmari raspandirea virusului. Intre statele care neglijeaza datelor sunt Texas si Florida, unde a avut loc o crestere a numarului de infectii noi.Spre deosebite de alte cateva tari, Statele Unite nu au un program federal sau o aplicatie mobila pentru a urmari contactele oamenilor infectati cu noul coronavirus, o masura considerata cruciala de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru combaterea pandemiei de Covid-19.Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite nu a raspuns solicitarilor de comentarii.Zeci de state americane au angajat in ultimele saptamani mii de oameni pentru intervievarea pacientilor infectati, identificarea persoanelor care au intrat in contact cu ei si impunerea acestora sa intre in izolare.Datele de ride-hailing ar putea juca un rol important in acest efort, au spus oficiali si experti din domeniul sanatatii, pentru ca identifica un numar mare de oameni din afara cercului social al unei persoane infectate. ...citeste mai departe despre " Uber Technologies a lansat un serviciu care permite autoritatilor sa identifice contactele persoanelor infectate cu coronavirus " pe Ziare.com