S-a lansat un fel de Tinder romanesc pentru producatorii de la tara si clientii lor de la oras

Este prima aplicatie de acest fel, si singura, destinata producatorilor locali si conceptului de economie locala. Un fel de Tinder, adresat familiilor de la oras si producatorilor de la tara."Credem ca la baza relatiei intre producator si consumator nu trebuie sa stea achizitia de produse, ci o relatie sociala, pentru ca aceasta asigura sustenabilitate in timp.Paradigma modului in care a evoluat marketing-ul si comunicarea la inceput de mileniu III ne arata acest lucru.Nu mai sunt de ajuns doar promovarea valorilor intrinsece ale produselor, ci apartenenta la grup, caracterul social cu care vine o achizitie sau recunoasterea.Iar daca localizam in jurul Romaniei cele enuntate anterior, am adauga caracterul de autenticitate, multifatetat, datorita diferitelor moduri in care se manifesta la micii producatori locali.Cu ecosistemul MallTaranesc ne dorim sa cream o comunitate sustenabila de producatori si consumatori, bazata pe incredere.Ori asta inseamna, inca o data, mai mult decat o relatie comerciala", declara Mihai Mihu, coordonator proiect MallTaranesc.Din devotament si incredere fata de produsele micilor producatori, Asociatia Crestem Romania Impreuna invita utilizatorii sa descopere si sa interactioneze cu gospodarii din mediul rural, prin intermediul acestei aplicatii creand relatii stabile intre partile implicate.Aplicatia permite contactarea producatorilor prin mesaje, telefonic, dar si fizic, aceasta avand buton de "directii", prin intermediul acestora clientului generandu-i-se ruta catre curtea producatorului.Este un proiect simplu, de actualitate si foarte relevant pentru Romania, intrucat sprijina micii producatori sa se dezvolte, sa isi prezinte gospodariile sau micile afaceri, iar ulterior sa vanda produsele, prin intermediul platformei online, respectiv sa isi extinda aria din care isi pot atrage clientii.Una dintre cele mai mari probleme pentru acesti producatori este distributia si vanzarea, iar aplicatia MallTaranesc vine chiar in intampinarea acesteia, creand in aceste momente o punte sociala intre producator si cumparator.Cifrele unui studiu in mediul rural arata ca buna parte dintre locuitorii de a ...citeste mai departe despre " S-a lansat un fel de Tinder romanesc pentru producatorii de la tara si clientii lor de la oras " pe Ziare.com