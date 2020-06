O echipa de oameni de stiinta de la University of Southern Denmark (SDU) si Lifeline Robotics spera ca prototipul lor de "robot tampon" poate fi utilizat in curand pe teren pentru a-i scuti pe lucratorii sanitari de sarcina potential riscanta a testarii pacientilor.Cand un pacient prezinta un act de identitate, robotul pregateste o trusa pentru prelevarea de probe, efectueaza recoltarea si asaza esantioanele intr-un container pregatit pentru testare, a explicat Thiusius Rajeeth Savarimuthu, profesor de robotica la SDU.Intr-o inregistrare video, Savarimuthi a testat chiar el robotul, informeaza joi Reuters. Si-a pozitionat fata cu barbia pe un cadru de plastic, a deschis gura larg si a permis unui brat robotic sa introduca un tampon de recoltare in spatele gatului si sa il roteasca.Robotul, operat cu inteligenta artificiala, utilizeaza camere pentru a identifica zona corespunzatoare din gat si este programat sa recolteze probe in mod bland, au explicat dezvoltatorii."Aceeasi procedura se repeta, ceea ce va oferi o calitate mai buna a probelor", a spus Savarimuthu."Va exista o cerere la nivel mondial, o nevoie la nivel mondial pentru mai multe testari, mai multe testari automate, pentru a-i proteja si a-i apara pe cei care se afla in prima linie", a declarat directorul executiv al Lifeline Robotics, Soeren Stig.Vezi si Un caine robot impune distantarea sociala intr-un parc (Video) ...citeste mai departe despre " Robot care recolteaza probe pentru coronavirus, dezvoltat de cercetatori danezi " pe Ziare.com