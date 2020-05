Doua postari pe Twitter ale lui Donald Trump au fost marcate pentru prima oara cu eticheta "potential inselator" pe care Twitter a inceput sa o foloseasca la inceputul acestei luni, dar nu a avut pana acum curajul sa verifice si ceea ce scrie presedintele Statelor Unite.Trump pretindea in cele doua postari ca votul prin corespondenta, in special cel care urmeaza a fi implementat in California, va fi substantial fraudat. El sustine ca vor fi sparte cutiile postale, iar buletinele de vot vor fi inlocuite cu unele printate ilegal.Sub cele doua postari a fost adaugat un link ce duce utilizatorul catre o pagina in care se explica de ce sunt considerate "potential inselatoare" si se ofera mai mult context preluat din informarile oficiale legate de votul prin corespondenta.There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020Sustinatorii lui Donald Trump, in frunte cu seful de campanie, Brad Parscale, critica decizia Twitter, spunand ca reteaua sociala se aliaza cu platformele de verificare a informatiilor care apartin acelei parti a presei care se ocupa cu stirile false.Donald Trump acuza Twitter, intr-o serie de noi postari, ca se implica acum in campania electorala si cenzureaza libera exprimare.De partea cealalta, multi considera ca Twitter ar fi trebuit sa faca mai demult si mai frecvent acest lucru, facand trimitere inclusiv la unele postari ale lui Trump legate de COVID-19. ...citeste mai departe despre " Premiera: Twitter marcheaza postarile lui Trump drept inselatoare " pe Ziare.com