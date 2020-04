O echipa de IT-isti din Cluj a dezvoltat o aplicatie care-ti spune daca esti suspect de coronavirus. Cum functioneaza

Site-ul se foloseste de Inteligenta Artificiala (AI)."COVID Monitor este un proiect pilot de pre-testare online a suspectilor de SARS-CoV-2 utilizand Inteligenta Artificiala. Conceptul pe care-l implementam este stocarea unui numar mare de simptome si diagnostice preluate din centrele de triaj ale spitalelor (date de antrenament) si compararea modelului generat de ele cu auto-evaluarea furnizata de utilizatori online, rezultand un diagnostic prezumtiv.Componenta de Inteligenta Artificiala (Machine Learning) va face o clasificare automata a simptomelor particulate introduse de fiecare utilizator online in parte, incadrandu-l intr-o categorie de diagnostic, in functie de asemanarile si deosebirile identificate in datele de antrenament", se arata in descrierea platformei.Proiectul este realizat pe baza de voluntariat cu acordul Ministerului Sanatatii (MS) si al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), mai arata sursa citata.Cum functioneaza exactSite-ul are doua categorii momentan, pe langa descriere. Una dedicata medicilor, care sunt indemnati sa inscrie in platforma cat mai multe diagnostice, si una dedicata utilizatorilor/ celor care vor sa se pre-testeze online.Cine doreste isi poate introduce simptomele/ cateva date primare in pagina, iar sistemul de AI va calcula si afisa automat sansele ca cel care-si face testul online sa aiba gripa, raceala sau COVID-19.Captura ecran/ covidmonitor.roDaca potrivit algoritmului sunt sanse mari ca utilizatorul respectiv sa aiba coronavirus, cu acordul lui, sistemul va inregistra pacientul in baza de date nationala si locatia lui ca fiind una de risc, facand o solicitare automata catre autoritatile competente pentru testarea pacientului."Utilizatorii au la dispozitie un chestionar online cu un set de intrebari specifice simptomelor COVID-19, adresate intr-un limbaj comun, menite sa investigheze in detaliu simptomele, datele epidemice si factorii de risc, pentru determinarea cat mai exacta a prognosticului bolii", se arata si in descrierea platformei.Initiatorul proiectului, Dan Chiuzbaian, proprietarul firmei de IT QSound SOFT si managerul proiectului VIKI, a dat explicatii suplimentare pentru Adevarul:"Practic si persoan ...citeste mai departe despre " O echipa de IT-isti din Cluj a dezvoltat o aplicatie care-ti spune daca esti suspect de coronavirus. Cum functioneaza " pe Ziare.com