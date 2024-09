Nortel a incheiat vanzarea activelor wirelees catre grupul suedez Ericsson

Nortel Networks Corp a incheiat vanzarea diviziei wireless catre compania suedeza Ericsson, a anuntat duminica seara grupul canadian, relateaza NewsIn, citand AFP.

Tranzactiaanuntata din luna iulie, a fost aprobata de tribunalele din Canada si Statele Unite , dar si de autoritatile de reglementare, iar vanzarea s-a incheiat duminica, a anuntat compania intr-un comunicat.

"Incheiera acestei prime lichidari la scara larga constituie o etapa majora in strategia Nortel, ce presupune conservarea valorii inovatiilor si a cunostintelor, optimizand, in caz de vanzare, valoarea acestor divizii", a declarat directorul pentru restructurare din cadrul Nortel, Pavi Binning.

Grupul suedez Ericsson a castigat licitatia organizata in iulie pentru vanzarea diviziei CDMA din cadrul Nortel si a activelor LTE Access, cu o oferta de 1,13 miliarde dolari. Prin aceasta tranzactie, peste 2.500 de angajati Nortel vor fi transferati in cadrul grupului Ericsson. Nortel, una dintre cele mai mari companii din Canada, a intrat pe o panta descendenta in ultimii ani, inregistrand pierderi majore, ce au adus-o in stadiu de faliment in luna ianuarie a acestui an.

