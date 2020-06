Actualizarea controlului confidentialitatii datelor are lor in timp ce operatorul celui mai folosit motor de cautare din lume este tot mai urmarit in privinta practicilor de colectare a datelor.Legile noi referitoare la confidentialitatea datelor din California si Europa au determinat companiile de internet sa isi ajusteze practicile in ultimii doi ani.Mai multe procese intentate in ultimele luni de consumatori si procurori generali americani acuza Google de inselaciune in colectarea datelor.Potrivit actualizarii setarilor de catre Google, istoricul vizionarilor de YouTube al utilizatorilor noi va disparea dupa 36 de luni, iar cel referitor la localizare si navigarea pe web va fi sters dupa 18 luni. Utilizatorii pot opta pentru perioade mai lungi sau mai scurte.Cu toate acestea, Google va putea in continuare sa acceseze si sa stocheze date referitoare la localizare, prin alte mijloace.Utilizatorii vor putea sa efectueze mai usor cautari "in modul incognito" in motorul de cautare, in Maps si YouTub, doar prin inchiderea fotografiei de profil. Anterior, era nevoie de un click suplimentar in meniul aplicatiei.Google nu pastreaza un jurnal al activitatii utilizatorilor atunci cand acestia folosesc modul incognito.Compania obtine majoritatea veniturilor din publicitate, care se bazeaza pe datele referitoare la ce vizioneaza si citesc utilizatorii si unde se afla acestia.Directorul general al grupului Alphabet, Sundar Pichai, a recunoscut anul trecut ca compania colecteaza mai multe date decat are nevoie pentru publicitate si s-a angajat sa reduca volumul acetora. ...citeste mai departe despre " Google va sterge automat istoricul privind locatiile si navigarea utilizatorilor noi, dupa 18 luni " pe Ziare.com