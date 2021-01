Gomag Virtual Summit 2021: primul eveniment online despre eCommerce al anului are loc pe 8-12 februarie

Ajuns la cea de-a cincea editie, in acest an evenimentul este organizat pe parcursul a 5 zile, cu un concept captivant la ora actuala: antreprenoriatul in 2021 si cum e recomandat sa se adapteze oamenii de afaceri la conditiile de piata si comportamentul cumparatorilor in acest an.Inscrierile si participarea la sesiunile video live sunt gratuite. In schimb, inregistrarile si materiale suplimentare create pe baza summit-ului vor fi disponibile doar sub forma unui curs video premium, in Academia de eCommerce.Pe scena virtuala a summit-ului vom vedea peste 20 de speakeri, oameni talentati si specialisti in domeniile lor de activitate, care sunt pregatiti sa impartaseasca din experienta lor cu cei peste 2000 de participanti asteptati live la eveniment (numar aproximat de catre echipa Gomag, dupa datele din anii anteriori).Lista speakerilor este in curs de actualizare, insa dintre numele anuntate pana acum se numara Marian Esanu (Marketing Strategist & Consultant), Mircea Bravo (Entertainer & Content Creator), Paul Melinte (Antreprenor & Autor), George Raschitor (CEO & Founder Sinaps.ro), Rares Banescu (CEO & Founder Retargeting.BIZ), Marius Morra (CEO & Co-Founder LDV Crypto Exchange), Mihai Vinatoru (CEO & Co-Founder DWF), Vlad Nita (Founder DoAds), Andrei Radu (CEO & Founder GPeC) si multi altii.Subiectele abordate de speakerii prezenti variaza de la cum folosesti Social Media in mod organic pentru a-ti creste startup-ul, pana la tips & tricks de Local SEO, branding personal in business, cum sa comunici ca antreprenor pe timp de criza, strategii Facebook Ads si Google Ads si criptomonedele pentru incepatori.Sesiunile video sunt moderate de catre Cosmin Daraban, CEO si Co-Fondator Gomag.Inscrierile la evenimentul live sunt gratuite, iar participantii sunt incurajati sa vina pregatiti cu intrebari si provocari din propriile lor business-uri, astfel incat sa primeasca raspunsuri personalizate de la speakerii invitati.In perioada 8-12 februarie, in dimineata fiecarei zi de summit, participantii vor primi cate un email cu link-ul de acces si orarul definitiv al sesiunilor live.Echipa Gomag preconizeaza ca vor avea loc 4 sesiuni in fiecare zi, insa programul nu este inca batut in cuie. Ceea ce inseamna ca participantii la eveniment vor avea acces la +20 de sesiuni video din care sa asimileze noi informatii pentru propriile lor afaceri sau pentru cresterea business-urilor cu care colaboreaza.La eveniment sunt asteptati proprietari de afaceri si magazine online, viitori antreprenori in cautare de informatii la zi, angajati ai magazinelor online, specialisti si agentii de marketing, bloggeri, freelanceri, studenti, precum si oricine este pasionat de strategii de marketing si eCommerce care functioneaza acum, in Romania.Doar in prima zi dupa deschiderea inscrierilor, la eveniment s-au inregistrat peste 200 de oameni.Cauti si tu strategii de marketing si comert online care functioneaza? Sau vrei sa iti duci afacerea din offline in online?Gomag este una dintre cele mai populare platforme eCommerce autohtone, platforma pe care vand aproape 2000 de magazine online din toate industriile. Printre clientii acesteia se numara MindBlower.ro, ProduseCosmetice.ro, PentruAnimale, MagazinTraditional, Polti, SportPartner, DualStore, Aqualine, Boromir, Photosetup, e-acumulatori si multi altii.Platforma se diferentiaza de concurenta prin functionalitati native exclusive pentru piata romaneasca, precum modulul de creare landing page & blog direct in platforma, pop-up-uri, GoBots (automatizare), CRM, configurator tema si +140 de aplicatii presetate.