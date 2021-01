EURid a informat ca la cateva minute dupa intrarea in anul 2021 mii de domenii .eu apartinand unor utilizatori din Regatul Unit au fost retrogradate la statutul "suspendat", care va ramane in vigoare pana la 31 martie 2021.Acest lucru inseamna ca domeniile respective "nu au nicio caracteristica functionala", precum servicii de e-mail sau servicii fundamentale de website. In plus, niciun utilizator inregistrat in Regatul Unit nu mai poate obtine un domeniu .eu.Inaintea modificarilor implicate de incheierea perioadei de tranzitie, un caz a atras atentia in mod deosebit - cel al site-ului Leave.EU, existand speculatii ca acesta ar putea ramane activ.Leave.EU este site-ul campaniei pro-Brexit finantat de sponsorul Partidului pentru Independenta Regatului Unit (UKIP), Arron Banks, si sustinut de fostul eurodeputat Nigel Farage.Potrivit EURid, toti utilizatorii din Regatul Unit cu domenii .eu au fost notificati in legatura cu suspendarea obligatorie a functiilor esentiale ale serviciilor lor online.Citeste si:Marea Britanie a iesit oficial din UE la 1 ianuarie 2021. Lista cu regulile noi pentru romani, dupa Brexit ...citeste mai departe despre " Mii de domenii .eu ale unor utilizatori din Regatul Unit au fost suspendate de la 1 ianuarie " pe Ziare.com