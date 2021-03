Apple va lansa noile tablete iPad Pro in luna aprilie. Cat vor costa si ce functionalitati vor avea dispozitivele

Apple va lansa doua noi modele Pro, versiunea premium a tabletelor iPad, candva in luna aprilie, conform surselor invocate de Bloomberg. Cele doua noi tablete vor avea ecrane de 11 respectiv 12,9 inch.Cel putin versiunea mai mare, daca nu chiar ambele tablete, vor avea ecrane cu Mini-Led, tehnologie care aduce luminozitate si contrast superioare.Noua serie va folosi acelasi design pe care l-au avut si modelele de anul trecut, insa va fi dotata cu procesoare mai rapide si camere foto mai bune.Procesorul pe care Apple il va pune in noile iPad Pro va fi construit de Taiwan Semiconductor Manufacturing si se va ridica la nivelul de performanta al lui M1, primul procesor construit de Apple "in-house" pentru laptopurile companiei, dupa incetarea colaborarii cu Intel Cele doua tablete ar putea veni cu un conector Thunderbolt, care va facilita conectarea diverselor periferice, de la harddisk-uri externe, la monitoare. Trecerea la Thunderbolt nu va necesita noi incarcatoare.Ultimul trimestru al anului trecut a fost si cel mai bun pentru tabletele iPad, care au generat 8,4 miliarde pentru Apple doar in aceasta perioada.CITESTE SI:Traseul politic al lui Doru Viorel Ursu, cel care a dat sentinta de condamnare a tatalui lui Claudiu Nasui. Fostul ministru de Interne l-a judecat si pe Nicu CeasescuImagini scandaloase din unitatea mobila COVID construita la Iasi cu peste 13 milioane de euro: "Chestia poate fi numita oricum, numai spital nu"Medicii din tabara conspirationistilor: dezinformarile cu care au iesit la rampa, insultele pentru cei care poarta masca si "vaccinul care da leucemie"Tanar vaccinat din greseala cu Moderna dupa prima doza de la Pfizer: "Domnul doctor mi-a spus ca nu se va intampla nimic, ca nu sunt primul care a trecut prin asta"Ce salariu trebuie sa ai in urmatorii ani pentru a beneficia de o pensie privata de 2.500 de lei pana la 85 de ani ...citeste mai departe despre " Apple va lansa noile tablete iPad Pro in luna aprilie. Cat vor costa si ce functionalitati vor avea dispozitivele " pe Ziare.com