Telegram a ajuns in prima luna din 2021 cea mai populara aplicatie mobila din lume, depasind Facebook si WhatsAPP

De pe locul 9 in decembrie, controversa de amploare privind procesarea datelor personale ale utilizatorilor WhatsApp a propulsat Telegram pe primul loc in topul global al aplicatiilor, realizat de Sensor Tower pentru luna ianuarie.Telegram a fost instalata de 63 de milioane de ori in luna ianuarie, ceea ce reprezinta o crestere de 3,8 ori fata de prima luna a anului trecut, devansand liderul de pana acum al clasamentului, TikTok (si, automat, WhatsApp).India este tara in care Telegram a crescut cel mai mult, aceasta aducand 24% din numarul descarcarilor pe luna ianuarie.Pe acelasi val a urcat si Signal care a ajuns pe locul 3 la nivel global, desi pana acum nu a fost deloc prezenta in top 10.Cele doua aplicatii sunt mai populare in Google Play, unde ocupa primele doua locuri, decat in App Store, unde Telegram este pe locul 4, iar Signal pe 10. Per ansamblu, insa, cele doua ocupa locurile 1 si 3.In consecinta, Facebook, WhatsApp si Instagram au pierdut cate doua pozitii in clasament. WhatsApp a cazut de pe locul 3, pe locul 5 in topul comun al celor doua platforme mobile majore.WhatsApp risca o amenda de 50 de milioane de euroAplicatia WhatsApp, detinuta de gigantul Facebook, ar putea fi amendata cu pana la 50 de milioane de euro pentru incalcarea regulilor Uniunii Europene privind protectia datelor personale, potrivit unor surse citate de publicatia Politico.Conform sursei mentionate, citata de adevarul.ro, propunerea de amendarea a WhatsApp cu 50 milioane de euro este initiata de Comisia pentru protectia datelor din Irlanda, iar valoarea amenzii este in consultare cu celelalte agentii de protectie a datelor din tarile europene.