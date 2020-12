Cele mai populare cautari ale romanilor pe Google in 2020

Topul celor mai populare cautari pe Google in Romania in 2020 este condus de coronavirus si doua platforme de educatie la distanta: Google Classroom si Adservio. Restrictiile de circulatie au generat interes pentru declaratia pe proprie raspundere si formular STS.Romanii au intrebat pe Google in primul rand "ce este coronavirusul", iar apoi "ce este pandemia" si "ce este starea de urgenta". Pentru a respecta masurile de protectie impotriva COVID-19, cei mai multi romani au cautat pe Google "cum se poarta masca". Au dorit sa afle si "cum se pune masca".Au vrut sa afle toate detalii despre coronavirus: "cum se manifesta coronavirus" si "cum se transmite coronavirus". Pentru ca multi romani au stat in casa mai mult in 2020, au cautat pe Google "cum se face maiaua", "cum se face drojdia" sau "cum se gateste sparanghelul".Chiar daca coronavirusul a fost in centrul atentiei, si-au gasit loc intre cautarile romanilor si subiectele de interes major ale anului 2020, precum alegerile din Statele Unite ale Americii sau Black Friday.Alegerile din SUA au fost in topul celor mai populare cautari, iar romanii nu au uitat sa caute "cand este Black Friday 2020". Intre filme, cele mai populare in cautarile romanilor pe Google in 2020 au fost titlul polonez 365 dni, comedia autohtona "Miami bici" si "Contagion", un film devenit popular odata cu pandemia COVID-19.Romanii au gatit mai mult anul acesta, iar cele mai cautate retete sunt cele de gogosi, banana bread si paine. La capitolul diete, locul 1 de anul acesta este o noutate a topurilor celor mai cautate diete pe Google din ultimii ani, dieta Sirtfood, iar intre evenimentele sportive, marile turnee de tenis sunt si anul acesta cele mai cautate.Topurile celor mai populare cautari pe Google in 2020 au fost realizate folosind liste de cautari "trending": cautari care au inregistrat o crestere puternica in 2020 fata de 2019, pe o perioada considerabila de timp, indicand astfel un interes sporit si sustinut pentru respectivul subiect.Cele mai populare cautariGoogle ClassroomCoronavirus RomaniaAdservioAlegeri ...citeste mai departe despre " Cele mai populare cautari ale romanilor pe Google in 2020 " pe Ziare.com