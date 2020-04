Cele patru modele care vor alcatui seria iPhone 12 ar urma sa fie lansate treptat in toamna, in lunile care vor urma prezentarii oficiale, conform analistului Ming-Chi Kuo de la TF International Securities.Versiunile cu ecrane mai mici, de 5,4 inch si 6,1 inch, vor intra in procesul de productie in masa in luna septembrie, luna in care Apple isi prezinta, in mod traditional, noile iPhone-uri.Si mai tarziu, in octombrie, va incepe productia pentru modelul cu ecran de 6,7 inch. Intarzierea in acest caz s-ar datora "designului complicat".Parte a intarzierii productiei este legata de tehnologia mmWave, cea mai rapida versiune de 5G. Nu este clar daca toate modelele din seria iPhone 12 vor avea mmWave, insa cele care vor avea, vor fi produse cu intarziere.Tot cu intarziere va fi lansat si iPhone SE Plus. Versiunea cu ecran de 5,5 inch a noului iPhone SE va intra pe piata, cel mai probabil, abia in a doua jumatate a anului viitor.Legat de noul iPhone SE, Kuo spune ca precomenzile din primul week-end sunt incurajatoare, depasind asteptarile. Tot Kuo spune, insa, ca asteptarile pentru acest model au fost mici de bun inceput.Analistul se asteapta ca Apple sa vanda intre 12 si 14 milioane de iPhone SE in al doilea trimestru al acestui an si inca 10 milioane in urmatorul trimestru.Citeste si:Apple a lansat iPhone SE 2, telefonul de 399 de dolari, in timpul pandemiei: E o miscare isteata sau disperata? ...citeste mai departe despre " Apple ar putea lansa cu intarziere unele din iPhone-urile programate pentru acest an " pe Ziare.com