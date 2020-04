Apple a lansat iPhone SE 2, telefonul de 399 de dolari, in timpul pandemiei: E o miscare isteata sau disperata?

Sa ne uitam la cateva aspecte:Smartphone-ul companiei americane va fi pus in vanzare incepand cu 24 aprilie, iar precomenzile pot fi facute de pe 17 aprilie.Saptamana trecuta, presedintele american Donald Trump a transmis ca SUA se vor redeschide dupa 30 de zile de izolare totala.Pe de alta parte, China - una dintre cele mai importante piete pentru Apple si locul unde se afla multe fabrici ale producatorului - este in proces de redeschidere traptata.CCN remarca faptul ca noul iPhone va intra pe o piata in care smartphone-urile vor fi in coada listei de cumparaturi, in contextul somajului ridicat, repornirii incete a economiei si limitarii cheltuielilor la lucrurile esentiale.Dar Apple pare ca a inteles acest lucru si nu a lansat un telefon scump, de peste 1.000 de dolari, ci unul din gama medie, care costa 399 de dolari. La prima vedere, pare o miscare isteata: dispozitivul nu face o gaura substantiala in buget si aduce mai multi utilizatori in ecosistemul sau.Vanzarile Apple in timpul pandemieiLansarea iPhone SE 2 vine la doua luni dupa ce CEO-ul Apple, Tim Cook , a transmis ca raspandirea virusului in China va influenta intr-un mod negativ atat cererea, cat si oferta.El nu a mentionat care ar fi amplitudinea loviturii financiare, insa a explicat ca nu va atinge tinta de venit preconizata pentru al doilea trimestru din 2020, de 63 de miliarde de dolari. Apple obtine 55% din venituri din vanzarile de iPhone-uri; in plus, exista destul de multe blocaje in lantul de aprovizionare, asa ca impactul va fi semnificativ.Reamintim ca lansarea initiala a SE 2 (numele vehiculat inainte in presa era iPhone 9) era in martie, insa a fost amanata pentru aprilie, ceea ce sugereaza ca lucrurile in China incep sa se stabilizeze si ca productia revine cat de cat la normal.E si o farama de disperare in strategia celor de la Apple? Depinde cum privesti situatiaPresiune exista, evident. Pe de o parte, concurenta acerba cu producatorii de telefoane cu Android (care ofera functii premium la preturi mai mici). Pe de alta parte, pandemia care franeaza consumul si productia (o problema cu care se confrunta toti marii jucatori). Prin urmare, miscarea facuta de Apple este si strategica, si (putin) disperata....citeste mai departe despre " Apple a lansat iPhone SE 2, telefonul de 399 de dolari, in timpul pandemiei: E o miscare isteata sau disperata? " pe Ziare.com