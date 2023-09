Se elimină un pas important în achizițiile publice din IT. Cum vrea Guvernul să debirocratizeze procesul de digitalizare al serviciilor de stat

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a anunțat în cadrul forumului de afaceri Inițiativa celor Trei Mări că Guvernul plănuiește să adopte vineri, 8 septembrie, un act normativ pentru a simplifica procedurile de achiziții publice din IT astfel încât „acești bani europeni să ajungă la timp în România”. Mai concret, executivul vrea să elimine avizul tehnic înainte de lansarea unor achiziții IT sub 5 milioane de lei, fără TVA. Decizia a fost justificată de guvernanți prin reducerea birocrației în achizițiile publice din IT și atragerea fondurilor pentru cloudul guvernamental.

Toate proiectele de finanțare care au o componentă IT cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2 milioane de lei (fără TVA) au nevoie de avizul tehnic al Comitetului Tehnico-Economic asupra specificațiilor tehnice aferente studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice și caietelor de sarcini, înainte de demararea procedurii de achiziție publică, arată HotNews.

Pragul valoric necesar pentru avizul tehnic va crește la peste 5 milioane de lei

Guvernul vrea să majoreze acest prag la 5 milioane de lei (fără TVA), potrivit unui proiect de HG aflat vineri pe agenda executivului. Hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională prevede modificarea art. 4 din Hotărârea 941/2013 privind organizarea și funcționarea CTE astfel:

„(1) Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice și caietele de sarcini pentru proiectele de finanțare prevăzute la art. 3 lit. b), c) și d), se supun avizului Comitetului Tehnico Economic, în baza unei liste de verificare pentru criteriile de conformitate stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al CTE, astfel:

a) înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, pentru proiectele care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată, a acesteia, mai mare de 5.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri naționale;

b) înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritățile competente, în funcție de prevederile ghidului solicitantului aplicabil, pentru studiile de fezabilitate și proiectele tehnice, precum și înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, pentru caietele de sarcini, pentru proiectele care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată, a acesteia, mai mare de 5.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri europene.”

Proiectul de act normativ care va fi adoptat vineri de Guvern a fost anunțat joi de ministrul PSD al Digitalizării, Bogdan Ivan, în cadrul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor 3 Mări, conform sursei citate.

„Mâine în cadrul ședinței de Guvern vom adopta un proiect de HG prin care vom simplifica tot ce înseamnă achiziții publice în domeniul IT. Vom elimina peste 50% din tot ceea ce înseamnă birocrație în achiziții publice pentru a ne asigura că acești bani europeni, peste 1 miliard de euro în cazul cloudului guvernamental, vor putea veni la timp în România.”, a declarat joi ministrul Digitalizării la Forumul de Afaceri I3M.

Ce presupune suma de 1 miliard de euro pentru finanțarea cloudului guvernamental

Cloud-ul privat guvernamental reprezintă cea mai mare investiție în digitalizarea statului cu bani din PNRR, având o finanțare de peste 560 milioane de euro (fără TVA), platformă IT care va fi gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) în colaborare cu Serviciul de telecomunicații Speciale (STS) și Serviciul Român de Informații (SRI), conform HotNews.

81 de instituții și autorități publice își vor migra sistemele IT în viitorul cloud guvernamental, potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern.

Pe de altă parte, ministrul Bogdan Ivan a anunțat joi la forumul I3M o finanțare cu alte fonduri UE de peste 524 de milioane de euro, bani care ar fi destinați exclusiv migrării în cloud a bazelor de date.

Anunțul vine în contrapunct cu faptul că finanțarea din PNRR vizează și migrarea în cloud a bazelor de date ale instituțiilor publice. „Din punct de vedere practic al nivelului de implementare al cloudului, astăzi pentru cele 530 milioane de euro pentru componenta hard avem începute 6 achiziții publice, încă 6 achiziții publice sunt în pregătire și urmează să fie lansate în luna septembrie-maxim jumătatea lui octombrie și încă una până la finalul anului.

