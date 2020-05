Tot el a venit cu o solutie robotizata pentru verificarea carantinarii obligatorii, insa, din pacate, solutiile digitale smart nu au fost o optiune in aceasta criza pentru statul roman, povesteste Bogdan Florea, CEO Connections, intr-un interviu acordat Ziare.com.Compania sa este lider pe piata de digital transformation din Romania, find specializata in Intelligent Automation, IT Infrastructure Support, Digital Business Process Management si Software Development On Demand.El recunoaste ca automatizarea, digitalizarea si robotizarea deschid astazi orizonturi infinite, insa este sceptic cu privire la capacitatea Romaniei de a fi suficient de deschisa la tot ce este nou."Cred ca Romania va arata, in urmatorii 10 ani, ca un bazar: aici roboti, dincolo stampile, dupa gustul fiecaruia", spune Bogdan Florea.Citeste mai departe despre " A propus o solutie robotizata, dar a fost ignorat de statul roman: Cum ar fi fost daca, la sosirea in spital, doctorii ar fi stiut ca e un potential infectat? #Interviu " pe Ziare.com