Lansarea unor atacuri cibernetice fatale poate fi iminenta in cazul in care autoritatile si companiile nu vor lua masuri imediate, avertizeaza expertii in securitate.

"Intrebarea nu este daca un atac cibernetic major va avea loc, problema este cand va avea loc si cat de grav va fi acesta", a spus Eugene Kaspersky, fondatorul si directorul Kaspersky Lab, cu ocazia unei intalniri la nivel inalt cu privire la securitatea informatica, a relatat CNBC.

"Unele companii se confrunta zilnic cu mii de atacuri, in timp ce altele se intreaba daca vor fi atacate sau nu. Traim intr-o lume periculoasa", a continuat acesta.

Deoarece armele cibernetice sunt mult mai ieftine decat armele traditionale, teroristii si infractorii migreaza catre acest tip de atac intr-un ritm alarmant.

Citeste mai multe despre Expertii avertizeaza: Atacurile cibernetice fatale pot fi iminente pe Ziare.com

Ads