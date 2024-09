Vanzari record pentru magazinele online din 2Parale in luna decembrie 2012

Magazinele online din platforma 2Parale, cea mai mare retea de marekting afiliat din Romania, au avut vanzari record in luna decembrie, in valoare de 4,77 milioane de lei.

Reteaua de marketing afiliat 2Parale a generat vanzari in valoare de 4,77 milioane de lei (cu TVA) in luna decembrie a anului trecut, in crestere cu 60% fata de perioada similara a anului precedent, a declarat pentru Business24 directorul companiei, Dorin Boerescu.

2Parale a incheiat anul cu un portofoliu de 232 de campanii si peste 15.000 de afiliati, care au livrat mai bine de 59 de milioane de click-uri si au generat advertiserilor vanzari de peste 41 de milioane de lei (fara TVA).

"Decembrie a fost cea mai buna luna din an la nivel de vanzari prin afiliere pentru advertiserii din 2Parale, daca excludem din ecuatie luna noiembrie, care a fost atipica datorita fenomenului Black Friday, in principal", spune Dorin Boerescu.

Afiliatii din platforma 2Parale au generat magazinelor online peste 2,47 milioane de click-uri in luna decembrie.

Cele mai vandute produse

Cele mai bine vandute produse din luna decembrie au fost produsele IT&C, cele de fashion si cartile, pentru care vanzarile s-au dublat fata de luna decembrie a anului trecut. "Pentru carti am inregistrat vanzari mai mari cu 189%", spune Dorin Boerescu.

Spre deosebire de restul anului, s-a inregistrat o evolutie a vanzarilor de electronice, de bijuterii si de cosmetice.

Valoarea medie a cosului de cumparaturi din luna decembrie, in reteaua 2Parale, a fost de 220 de lei (fara TVA) - 273 lei (cu TVA), bani cheltuiti la o singura tranzactie online. S-a depasit usor media la nivel de an, mai ales ca numarul comenzilor de valoare mare este in crestere.

Ads

Cel mai mare comision generat in decembrie a fost de 413 lei, bani castigati de unul dintre afiliatii 2Parale dupa ce a generat o vanzare consistenta pentru magazinul de fashion Boutique Mall. Este vorba de articole vestimentare in valoare de aproape 3.500 de lei, cumparate de un client la o singura tranzactie.

Cele mai mari comisioane

In domeniul IT&C, cel mai mare comision din decembrie a fost de 247 de lei, aferent unei vanzari generate pentru magazinul evoMAG.

Pe segmentul Copii, cel mai mare comision s-a ridicat la 159 de lei, pentru Bijuterii maximul a fost de 72 de lei, pe Ceasuri 121 de lei, iar pe Home&Deco de 151 de lei. Pe categoria Carti s-a inregistrat o crestere importanta, cel mai mare comision fiind de peste 110 lei.

La nivelul intregului an, 2Parale a generat magazinelor din retea peste 145.000 de vanzari.

In prezent, peste 16.000 de afiliati (mari publisheri, site-uri de nisa, specialisti SEO&PPC, bloggeri, retele sociale si diverse comunitati) colaboreaza cu 2Parale. Portofoliul de advertiseri care deruleaza campanii in 2Parale include nume precum miniPRIX, Flanco, ClickShop, Elefant, Groupon, TinaR, FashionUp, evoMag, Nemira, Yves Rocher si Continental Hotels.

2Parale este o retea activa in prezent si pe pietele din Bulgaria, Serbia, Irak si Cipru si face parte din Leo Burnett Group.

Vanzari in crestere si pentru eMAG in decembrie

Si eMAG.ro, cel mai mare magazin online din Romania, a inregistrat vanzari in crestere in luna decembrie, cu 50% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Oficialii magazinului au declarat ca valoarea medie a comenzilor plasate in luna decembrie a fost de 600 de lei, iar cele mai cautate produse au fost jucariile, aparatele foto si produsele de ingrijire personala.

Ads