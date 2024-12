Plata facturilor, cel mai utilizat serviciu de comert electronic in Romania

Plata utilitatilor este cel mai folosit serviciu de comert electronic in Romania, 42,8% dintre cei care au facut cumparaturi pe internet in ultimele sase luni platindu-si online impozitele si facturile la telefonie, curent, gaze ori cablu, potrivit unui studiu al companiei de cercetare Daedalus Millward Brown, dat luni publicitatii.

Cifrele sunt similare cu cele din editia din octombrie 2011 a studiului Daedalus Millward Brown, cand 43,4% dintre romanii cu acces la internet spuneau ca, in ultimele sase luni, si-au platit utilitatile pe internet.

Locul al doilea este ocupat de produsele de imbracaminte/incaltaminte (38%), ulterior aflandu-se produsele electronice (37%) si cosmetice/parfumurile (34%).

Pe de alta parte, la fel ca si in 2011, romanii cumpara cel mai putin de pe internet produse alimentare (7,2%), articole sportive (6,8%), muzica si filme (6,3%).

De altfel, singura modificare semnificativa fata de editia din 2011 este scaderea numarului celor care au cumparat bilete de avion. Astfel, daca in februarie anul acesta in jur de 10,4% dintre respondenti au afirmat ca si-au cumparat online bilete de avion in ultimele sase luni, in octombrie 2011 procentul era de 18,6%.

Studiul a fost realizat de Daedalus Millward Brown pe un esantion reprezentativ de 600 de respondenti din mediul urban, cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani, cu acces la Internet. Interviurile au fost realizate online, in perioada 2 - 8 februarie 2013, cu membrii panelului online Daedalus New Media.

Parte a grupului Daedalus, care are peste 15 ani de activitate in Romania, Daedalus Millward Brown este in topul companiilor de cercetare de marketing din Romania, fiind cea mai mare companie de profil cu capital integral romanesc. Daedalus Millward Brown este membra a retelei globale Millward Brown, cu 82 de birouri in 52 de tari.

