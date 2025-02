Romania a fost in noiembrie pe locul noua in UE dupa scaderea comenzilor industriale noi

Comenzile noi in industrie din Romania s-au diminuat in noiembrie cu 6,8% fata de luna similara din 2008, declin ce a clasat Romania pe locul noua in Uniunea Europeana la acest indicator, in timp ce pe ansamblul UE scaderea a fost de 2%, a anuntat vineri Eurostat, potrivit NewsIn.

In zona euro, comenzile industriale noi s-au redus in ritm anual cu 1,5% in noiembrie.

Biroul european de statistica a centralizat date pentru 22 de state membre si a anuntat ca sapte state membre au inregistrat in noiembrie cresteri fata de aceeasi luna din 2008, 14 au avut scaderi, iar comenzile industriale noi au ramas la acelasi nivel in Italia.

Cele mai mari scaderi ale acestui indicator au avut loc in Irlanda, de 26,5%, Lituania, de 24,8%, si Estonia, de 16,3%.

In schimb, cele mai importante cresteri ale comenzilor industriale noi au fost inregistrate in penultima luna din 2009 de Slovenia, de 10,6%, de Cehia, de 7,9%, si de Finlanda, de 6,9%.

Cele mai mari scaderi au fost inregistrate in penultima luna a anului trecut de comenzile noi pentru bunuri de capital, care au scazut cu 3,5% in statele UE si cu 1,2% in zona euro, urmate de bunurile intermediare, de 2,2% in UE, respectiv de 2,6% in zona euro.

Comenzile pentru produsele de folosinta indelungata au scazut cu 0,2% in UE, dar cu 5,7% in zona euro, in timp ce pentru bunurile de uz curent au crescut cu 4,8% in UE si cu 2,2% in zona euro.

Fata de luna anterioara, comenzile industriale noi au scazut in noiembrie cu 2,1% in Romania, fiind al patrulea declin din UE in ritm lunar, in timp ce pe ansamblul blocului comunitar, comenzile industriale noi au crescut cu 1,8% fata de octombrie.

In zona euro, cresterea a fost de 1,6%. Cele mai mari cresteri fata de octombrie au fost inregistrate in Estonia (+7,4%), Grecia (+7,3%) si Cehia (+7,1%), in timp ce scaderile cele mai mari au fost raportate in Ungaria (-9,6%), Irlanda (-4,4%) si Bulgaria (-4,1%).



