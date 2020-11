VIDEO Rusia isi muta cel mai puternic sistem de razboi electronic aproape de granita cu Finlanda

In aceasta saptamana, Ministerul rus al Apararii a lansat un scurt material video in care se prezinta desfasurarea celor mai noi sisteme mobile de razboi radio-electronic Murmansk-BN, in zonele situate de-a lungul frontierei cu Finlanda, relateaza Defense Romania Murmansk-BN este un sistem rusesc de blocare a comunicatiilor pe distante mari, special conceput sa bruieze comunicatiile militare prin satelit de inalta frecventa ale NATO si ale Statelor Unite.Russia moves its most powerful electronic warfare system close to border with Finlandhttps://t.co/HCcvj7DSQW- Defence Blog (@Defence_blog) November 7, 2020Rusii sustin ca aceste sisteme de razboi electronic (EW) sunt capabile sa bruieze de la mii de kilometri distanta comunicatiile navelor militare si ale avioanele straine. Sistemul Murmansk-BN cartografiaza automat activitatile in curs in zona sa operationala si defineste masurile necesare pentru a neutraliza amenintarile.Unitati din puternicul sistem Murmansk-BN sunt amplasate in Severmorsk (Peninsula Kola) si in Kamceatka si pot acoperi intreaga ruta maritima nordica. Sistemul are o raza de 5.000 de kilometri, dar poate ajunge la 8.000 de kilometri, in conditii de vreme favorabila, cel putin asta sustin rusii.Norvegienii s-au plans de bruiajConform sursei citate, in noiembrie 2018, ministerul norvegian al Apararii a semnalat activitati de bruiaj ale fortelor militare ruse. Iar la inceputul anului 2019, ministerul norvegian de externe a abordat chestiunea cu Moscova si a cerut Rusiei sa ia masuri ca acest lucru sa nu se mai repete."Recunoastem dreptul Rusiei de a-si exersa si forma capacitatile militare dar nu este acceptabil ca aceste activitati sa afecteze securitatea spatiului aerian al Norvegiei", a declarat, la momentul respectiv, ministrul norvegian al Apararii.Situatia a fost similara si in septembrie 2017, cand avioanele companiilor norvegiene SAS si Wideroe au trebuit sa navigheze cu ajutorul unor semnale radio din cauza pierderii semnalului GPS atunci cand au intrat in spatiul aerian al regiunii Finnmark. Blocarea si intreruperea semnalului GPS a coincis cu exercitiul militar rus,, Zapad 2017''. ...citeste mai departe despre " VIDEO Rusia isi muta cel mai puternic sistem de razboi electronic aproape de granita cu Finlanda " pe Ziare.com