Uniunea Europeana transfera solicitanti de azil vulnerabili spre Grecia si Finlanda

Primul transfer de 83 de membri ai unor familii cu copii grav bolnavi a fost efectuat la 24 iulie intre Grecia si Germania, a transmis Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO).Operatiunea face parte dintr-un proiect al UE de relocalizare a 1.600 de minori in diverse tari europene. Proiectul este sustinut de Comisia Europeana, Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati si Organizatia Internationala pentru Migratie.O a doua operatiune, care nu face parte din proiectul de relocalizare al UE, a avut loc la 27 iulie cu transferul intre Cipru si Finlanda a 16 somalezi si congolezi proveniti din familii monoparentale.Toti au fost supusi testelor de depistare a COVID-19 inainte de a parasi Cipru si Grecia, a afirmat EASO.Grecia numara aproape 5.000 de migranti minori, iar majoritatea traiesc in conditii insalubre in tabere de refugiati sau in locuinte neadaptate pentru ei.Zeci de mii de solicitanti de azil au fost blocati in Grecia din 2016 cand mai multe state europene si-au inchis frontierele ca raspuns la afluxul de migranti si de refugiati, in principal din Siria marcata de razboi.Peste zece tari europene au acceptat sa faca o exceptie pentru minori. Un mic numar dintre ei au fost deja transferati in Portugalia Luxemburg si Germania. Bulgaria , Croatia, Franta Lituania , Serbia si Elvetia au acceptat de asemenea sa primeasca un anumit numar.