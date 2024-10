Imigratia, relatia cu Rusia si economia sunt principalele teme abordate de cei doi candidati la presedintia Statelor Unite in ultima dezbatere electorala dinainte de alegerile din 8 noiembrie.

In plus, Donald Trump a refuzat sa spuna clar daca va accepta rezultatul alegerilor pentru Casa Alba, indiferent daca le va castiga sau pierde. "Ma voi uita cand vine momentul", a declarat el, in conditiile in care, recent, a formulat numeroase acuzatii ca scrutinul este fraudat, relateaza AP.

Hillary Clinton a castigat aceasta ultima dezbatere, cu 52% la 39%, potrivit unui sondaj realizat de CNN in randul telespectatorilor.

ROMANIA

Romania a fost invocata in dezbatere, in discutia despre dreptul femeilor la avort.

Hillary Clinton a explicat ca ea sustine dreptul femeilor de a face avorturi tarzii in sarcina, spunand ca Guvernul Statelor Unite nu ar trebui sa se amestece in deciziile "cele mai personale", cu atat mai mult cand acestea vizeaza chestiuni legate de ...citeste mai departe despre "Ultima dezbatere Clinton versus Trump: Rusia, Mosul si scandalul sexual. Romania a fost mentionata in legatura cu avortul" pe Ziare.com

Ads