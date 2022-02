UE trimite experți în Ucraina pentru a combate atacurile cibernetice ale Rusiei. Din echipă fac parte și români

Șase state membre ale Uniunii Europene vor trimite experți în Ucraina pentru a o ajuta în lupta împotriva unor posibile atacuri cibernetice ale Moscovei.

Marți, 22 februarie, Lituania a anunțat că UE este gata să îşi activeze echipa de reacţie rapidă la atacuri informatice.

Din echipa înfiinţată în 2019 și condusă de Lituania fac parte experţi croaţi, estonieni, lituanieni, polonezi şi români.

AFP citează un mesaj scris în reţeaua Twitter de viceministrul lituanian al Apărării, Margiris Abukevicius, conform căruia Lituania şi alte state ”activează echipa de reacţie rapidă la atacuri informatice pentru a ajuta instituţiile ucrainene să facă faţă ameninţărilor informatice în creştere”.

In response to #Ukraine request 🇱🇹🇳🇱🇵🇱🇪🇪🇷🇴🇭🇷 are activating Cyber Rapid Response Team to help 🇺🇦 institutions to cope with growing cyber threats. #StandWithUkraine pic.twitter.com/xxfsw1eiTq— Margiris Abukevicius (@AbukeviciusM) February 22, 2022

Decizia a fost luată după ce Rusia a recunoscut luni independenţa republicilor autoproclamate Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei. Occidentul a criticat poziţia anunţată de preşedintele rus, Vladimir Putin, care sporeşte şi mai mult temerile privind o invazie în Ucraina.

Luni, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, apreciase că Rusia a folosit tactici hibride pentru a ”învenina situaţia”.

”Asistăm la campanii de dezinformare, asistăm la atacuri informatice. Asistăm la fake news evidente propagate despre Ucraina şi asistăm la o activitate militară crescută”, a declarat el presei la Bruxelles.

Serviciile de securitate informatică din Ucraina au avertizat la începutul săptămânii că sunt iminente atacuri de acest gen, având în vedere unele acţiuni similare de mare amploare observate recent.

Kuleba a cerut Uniunii Europene să ia decizii care ”să transmită Rusiei mesaje clare, şi anume că escaladarea nu va fi permisă şi Ucraina nu va fi lăsată singură”.

”Asta include nu doar mesaje politice, semnale politice, ci şi anumite acţiuni foarte specifice, cum ar fi sprijinul pentru dezvoltarea sectorului nostru defensiv, sprijinul pentru securitatea informatică a Ucrainei, adoptarea unor anumite sancţiuni”, a precizat el. ...citeste mai departe despre "UE trimite experți în Ucraina pentru a combate atacurile cibernetice ale Rusiei. Din echipă fac parte și români" pe Ziare.com

