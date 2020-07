Turistii romani se plang de coada de cinci kilometri care s-a format la Kulata, singura intrare rutiera in Grecia

Turistii romani se plang pe grupurile de Facebook dedicate ca trebuie sa astepte ore bune, iar cei testati de covid-19 stau in carantina pana vine rezultatul."Buna dimineata! La vama Kulata la 07:58 cozi intinse pe mai bine de 4 km. Fiind singurul punct terestru de trecere a frontierei, era de asteptat sa fie asa aglomerat, dar chiar nu ma asteptam sa fie atit de aglometat. Vom reveni cu detalii," scrie o persoana pe un astfel de formum."In zilele ce urmeaza vor trebui sa redeschida si restul granitelor, nu-si permit sa dea cu flit la atitia turisti, sa vedeti...," crede unul dintre turistii care asteapta la coada de masini.Foto: Grup FacebookO parte din reactiile turistilor"Acum ne-am asezat la coada, are cam 5km si se inainteaza f greu";"E groaznic! Inaintam incet pe o singura coloana";"Momentan la Kulata se inainteaza 10 m la 30 minute, iar coada are 9-10 km. Autoritatile romane nu fac nimic??? Sunt zeci familii cu copii mici acolo 😡😡😡";"Daca plecam 3 sau 4 in masina si fix soferul iese pozitiv si trebuie tinut 14 zile, dar noi avem 6/7/8 zile de concediu, ce fac ceilalti membrii ai familiei? Cum se intorc in tara? Cine ii aduce? Cine conduce? Cine le plateste restul zilelor de concediu? Mie mi se pare o aberatie luarea acestei decizii cu 2 zile inainte de 1 iulie. Trebuia anuntat inca de pe 15 Iunie si cei care alegeau sa mearga, da, isi asumau! Dar ceea ce se ibtampla acum, este o bataie de joc asupra turistilor (nu asupra romanilor, ca nu testeaza DOAR romani). Nu ma deranjeaza ca testeaza si ce reguli impun, dar e foarte din scurt..."Foto: Grup FacebookIonel Costas, un roman care se intoarce in tara din vacanta, a trecut prin vama Kulata si a surprins imaginile cu cozile kilometrice."Noi abia am intrat din Grecia in Bulgaria, ne intoarcem din concediu, de aceea am putut filma coada care spre indreapta spre Grecia. Sunt foarte multe masini si de Bulgaria si de Romania , sunt copii, mame care-si plimba copiii pe marginea autostrazii. Filmarea nu este completa, coada e mai lunga decat este in filmare. Cred ca cel putin 5 kilometri", a spus turistul roman, la Digi24."Sunt speriati"Alti turisti, povestesc experienta de pe aeroporturi. "Am ajuns in Creta! Se vede clar ca grecii sunt l ...citeste mai departe despre " Turistii romani se plang de coada de cinci kilometri care s-a format la Kulata, singura intrare rutiera in Grecia " pe Ziare.com