Summit UE-China: Dezamagiri, asteptari si avertismente

"Asteptam un semnal la cel mai inalt nivel al unei vointe ca China sa-si creasca ambitiile mai ales in protectia investitiilor. Altfel, suntem hotarati sa jucam alta carte, cea a apararii intereselor noastre", a avertizat luni un oficial european de rang inalt.Washingtonul i-a avertizat pe europeni, inainte de summit, ca "Partidul Comunicat Chinez (PCC, unic) vrea sa va oblige sa alegeti" intre Statele Unite si China, a avertizat seful diplomatiei americane Mike Pompeo.Summitul a inceput la ora locala 10.00 (11.00, ora Romaniei) intre reprezentantii UE - presedintii Consiliului Euripean Charles Michel, Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen - si premierul chinez Li Keqiang.O a doua intalnire era prevazuta la ora locala 14.30 (15.30, ora Romaniei), cu presedintele Xi Jinping.Insa nicio declaratie comuna nu este prevazuta, iar chinezii "nu au propus o conferinta de presa comuna", a precizat alt oficial european."China atribuie o mare importanta acestei intalniri si este dispusa sa colaboreze cu UE in vederea obtinerii unor rezultate pozitive", a dat asigurari un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian."Ambitia a fost afisata, anul trecut, sa se incheie un acord cu privire la protectia investitiilor, insa nu am facut progresele necesare", i-a replicat un oficial european de rang inalt."Intram in toiul subiectului, insa mai este drum lung de facut. Ar trebui sa aiba loc o cotitura din partea Chinei si acest este lucrul pe care-l asteptam de la acest summit", a precizat el.Fiecare si-a prezentat asteptarile si ingrijorarile in cadrul reuniunilor pregatitoare. Neincrederea domina si era vizibila sub forma unor avertizari voalate.CAMP DE BATALIEEuropenii sunt ingrjorati de acapararea tot mai mare a Beijingului asupra Hong Kongului, odata cu punerea in dicutie a autonomiei teritoriului si unoratingeri la adresa libertatilor fundamentale.UE a solicitat vineri eliberarea mai multor apatori ai drepturilor omului si a denuntat campanii de dezinformare orchestrate de China cu privire la pandemia covid-19.Europenii sunt totodata dezamagiti de putinele progrese constatate