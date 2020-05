Spania trece de luni intr-o noua faza a masurilor de relaxare

"Evolutia cifrelor este foarte buna", a apreciat directorul centrului de alerta medicala Fernando Simon, in cadrul unei conferinte de presa, in pofida unor "mici focare de contagiune foarte localizate" depistate la inceputul relaxarii masurilor de izolare, informeaza AFP.In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 38 de decese si 182 de noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Bilantul total, care este revizuit in mod constant pentru a elimina duplicarile, se ridica in prezent la 27.119 de decese si 237.906 de cazuri de infectare confirmate prin testari.Spania a inceput pe 11 mai o relaxare lenta, in mai multe faze, care ar urma sa dureze pana la sfarsitul lunii iunie.Noi regiuni din Spania vor putea trece luni in a doua faza a relaxarii, care permite utilizarea piscinelor (limitat) si a plajelor, unde va fi necesara mentinerea unei distante de cel putin doi metri intre persoane.Intreaga Andaluzie si regiunea Valencia, o mare parte din Catalonia, precum si arhipelagurile insulelor Baleare si Canare vor putea trece la cea de-a doua faza, a anuntat ministerul Sanatatii de la Madrid.Aproximativ 70% din spanioli vor beneficia de aceasta noua etapa, care prevede si redeschiderea cinematografelor, teatrelor si salilor de concert la o treime din capacitatea normala, precum si a centrelor comerciale cu 40% din public.Noua etapa a masurilor de relaxare va permite, de asemenea, posibilitatea de a manca in interiorul restaurantelor si nu doar pe terase.O treime din populatie va ramane in faza anterioara - fiecare faza dureaza cel putin doua saptamani -, in special regiunile Madrid si Barcelona, principalele centre de contaminare cu noul coronavirus din Spania.Aproximativ 45.000 de persoane care locuiesc in insulele Canare si Baleare vor trece la faza a treia, care autorizeaza, printre altele, redeschiderea discotecilor la o treime din capacitate.Turistii straini isi pot rezerva vacante in Spania incepand din iulie ...citeste mai departe despre " Spania trece de luni intr-o noua faza a masurilor de relaxare " pe Ziare.com